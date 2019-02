Profil prezidentskej kandidátky Bohumily Tauchmannovej

Bohumila Tauchmannová, archívna snímka. Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Bratislava 1. februára (TASR) - V sobotu 16. marca sa uskutoční prvé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky. V prípade, že v ňom žiadny z uchádzačov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, bude sa druhé kolo konať 30. marca. Návrhy kandidátov bolo možné doručiť do 31. januára do polnoci.TASR pri tejto príležitosti vydáva profily všetkých uchádzačov o prezidentskú funkciu.Bohumila Tauchmannová, rodená Záborská, sa narodila 19. septembra 1958 v Martine. Absolvovala Gymnázium V. Paulínyho Tótha v Martine a štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave.Do podnikania sa pustila po Nežnej revolúcii. Venuje sa vzdelávaniu odbornej verejnosti formou konferencií zameraných na rôzne oblasti hospodárstva aj vzdelávaniu občianskej verejnosti prostredníctvom národných projektov, ako sú Kvalita z našich regiónov, Odpad je surovina a ďalšie.Zámerom projektu Kvalita z našich regiónov bolo povzbudiť nákupný patriotizmus. Projekt Odpad je surovina mal za cieľ dosiahnuť zmenu myslenia ľudí pri vytváraní správnych návykov a zaobchádzania s obalmi, nepotrebným použitým tovarom či odpadkami.Cieľom ďalšieho komunikačného a vzdelávacieho projektu Remeslo má zlaté dno bolo prinavrátiť dôveru rodičov a detí k odbornému školstvu ako perspektívnemu vzdelávaniu. Podľa Bohumily Tauchmannovej je potrebné opäť vrátiť spoločenské uznanie všetkým povolaniam, ktoré sú potrebné na fungovanie krajiny.Je dlhoročnou občianskou aktivistkou a zakladajúcou členkou Vidieckej platformy. Pracuje aj vo viacerých organizáciách združujúcich zamestnávateľov v obchode a potravinárskom priemysle. Je členkou predstavenstva Zväzu obchodu Slovenskej republiky.Bola ocenená za národné vzdelávacie projekty Kvalita z našich regiónov a dvakrát za projekt Pýtajme si slovenské v rokoch 2013 a 2017. Nominovaná bola aj na ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii Hospodárstvo, ktoré sa udeľuje osobnostiam Slovenska v jedenástich kategóriách.Bohumila Tauchmannová pôsobí vo funkcii riaditeľky spoločnosti Incoma Slovakia.Pre kandidatúru na prezidentku SR sa Bohumila Tauchmannová rozhodla preto, že chce prispieť k zmene v spoločnosti. Ako uviedla na tlačovej konferencii 19. júna 2018, uchádzať sa o post hlavy štátu sa rozhodla už pred rokom a pol, podpisy začala zbierať 19. septembra 2017.povedala s tým, že veci sa dajú podľa nej meniť aj z pozície prezidenta.Petíciu so 16.000 podpismi potrebnými na prezidentskú kandidatúru odovzdala v Národnej rade SR dňa 22. januára 2019. Kandiduje ako občianska kandidátka.