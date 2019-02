Profil prezidentského kandidáta Roberta Mistríka

Robert Mistrík, archívna snímka. Foto: TASR Dušan Hein Foto: TASR Dušan Hein

Bratislava 1. februára (TASR) - Voľby prezidenta Slovenskej republiky (SR) sa budú konať v sobotu 16. marca a prípadné druhé kolo volieb bude 30. marca. Návrhy kandidátov bolo možné doručovať do 31. januára 2019 do polnoci.Pri tejto príležitosti prináša TASR profily prezidentských kandidátov.Vedec a podnikateľ Robert Mistrík, spoluzakladateľ a bývalý člen strany Sloboda a Solidarita (SaS), oficiálne oznámil 15. mája 2018, že sa chce uchádzať o prezidentský post. Petíciu s podpismi potrebnými na svoju prezidentskú kandidatúru odovzdal v Národnej rade (NR) Slovenskej republiky 11. januára 2019. Kandiduje ako občiansky kandidát s podporou dvoch strán SaS a Spolu - občianska demokracia.Robert Mistrík sa narodil 13. augusta 1966 v Banskej Bystrici, ale detstvo prežil aj na Donovaloch v osade Mistríky, z ktorej pochádzajú viacerí jeho príbuzní. Záujem o prírodné vedy sa u budúceho vedca - chemika prejavil už na základnej škole. Ako ôsmak sa zúčastnil na chemickej olympiáde a vyhral krajské kolo, čo ho presvedčilo zostať chémii verný aj počas ďalšieho štúdia. Po maturite na Gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici začal študovať na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave odbor analytická chémia. Fakultu ukončil v roku 1991 a následne odišiel na Viedenskú univerzitu, kde v roku 1994 získal akademický titul Dr. (PhD.). Vo vedeckej práci pokračoval v Spojených štátoch amerických (USA) na National Institute of Standards and Technology (NIST), kde strávil takmer tri roky.Po návrate na Slovensko založil Ing. Robert Mistrík, PhD., v roku 1998 spoločnosť HighChem, ktorá sa venuje výskumu v oblastiach hmotnostnej spektrometrie, biochémie, farmácie, potravinárstva či kriminalistiky. Spoločnosť vyvinula napríklad aj unikátnu databázu s názvom mzCloud, ktorá umožňuje identifikáciu ľudských metabolitov, liečiv, dopingových látok a environmentálnych kontaminantov. Medzi jej používateľov patria firmy ako Apple, Nike, Coca-Cola a stovky ďalších.K úspechom Roberta Mistríka ako vedca možno zaradiť získanie patentu, ktorý je základom pre hľadanie nových diagnostických markerov zákerných chorôb. V roku 2009 sa stal laureátom vedeckej ceny Hlava roka za najvýznamnejšiu inováciu. Za člena riaditeľov svetovej Metabolomickej spoločnosti bol zvolený v roku 2012 a opätovne zvolený v roku 2014. V roku 2016 publikoval spolu s lídrami v oblasti metabolomiky článok v časopise Nature Biotechnology, ktorý sa považuje za jeden z najvýznamnejších vedeckých časopisov na svete.Výraznou mierou sa podieľal aj na očistení mena slovenského atléta - chodca, olympijského víťaza Mateja Tótha, ktorého v roku 2017 obvinili z dopingu. Robert Mistrík bol členom tímu, ktorému sa na základe expertných posudkov podarilo vyvrátiť všetky podozrenia z toho, že by Matej Tóth užíval nedovolené prostriedky. Analýzy expertného tímu uznala aj Medzinárodná atletická federácia (IAAF) a obvinenie zrušila.Okrem vedeckej práce sa Robert Mistrík angažoval aj v politickej oblasti. V roku 2009 spoluzakladal SaS, ktorej členom bol do roku 2012. Patril aj k popredným kritikom spôsobu prerozdeľovania eurofondov na vedu a výskum v čase, keď bol ministrom školstva Peter Plavčan (nominant SNS).Robert Mistrík, ktorému prezident Andrej Kiska v roku 2018 udelil štátne vyznamenanie Pribinov kríž 1. triedy, je ženatý a s manželkou Zuzanou vychováva dvoch synov – dvojčatá.povedal novinárom pri odovzdávaní petičných hárkov v parlamente.