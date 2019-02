Profil prezidentského kandidáta Róberta Šveca

Róbert Švec, archívna snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) – V sobotu 16. marca 2019 sa uskutoční prvé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky. V prípade, že v ňom žiadny z uchádzačov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, druhé kolo sa bude konať 30. marca. Návrhy kandidátov bolo možné doručiť do 31. januára do polnoci.TASR pri tejto príležitosti vydáva profily uchádzačov o prezidentskú funkciu.Róbert Švec ide do prezidentských volieb ako občiansky kandidát s podporou Slovenského hnutia obrody, ktorého je predsedom. Róbert Švec sa narodil 21. augusta 1976 v Nitre. Vzdelával sa na Trnavskej univerzite na Katedre politológie. V súčasnosti zastáva funkciu predsedu národne orientovaného občianskeho združenia s názvom Slovenské Hnutie Obrody (SHO). Vyštudovaný politológ patrí medzi prvých signatárov hnutia, ktoré sa netají sympatiami k Slovenskému štátu.Politický subjekt SHO je orientovaný euroskepticky a požaduje odchod Slovenska z euroatlantických štruktúr. Predstavitelia hnutia pravidelne vystupujú na demonštráciách proti NATO, ale aj na akciách organizovaných pravicovými extrémistami. Švec je zároveň rivalom a kritikom predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu.Robert Švec oznámil svoju kandidatúru v prezidentských voľbách 27. mája 2018 tlačovou správou, ktorú poslal médiám.informoval.Ako tiež uviedol pri tejto príležitosti, Slovensko potrebuje reštart a obrodu, v ústavných funkciách vlastencov. Podľa Šveca netreba viac Európy." doplnil.So svojím SHO by chcel preraziť aj vo voľbách do Národnej rady. Hárky s 18.261 podpismi odovzdal Róbert Švec v parlamente 28. januára.uviedol.