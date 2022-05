Program Slovenska na MS 2022: Slováci odpichnú šampionát v piatok o 15.20 h proti Francúzsku

Druhý májový piatok opäť vypukne hokejový ošiaľ. Športová eufória zavládne vo viacerých účastníckych krajinách 85. majstrovstiev sveta v Helsinkách a Tampere, no najmä v usporiadateľskom Fínsku, ktoré deviatykrát v histórii hostí svetovú elitu.





Veľké očakávania bude mať aj slovenská verejnosť. Po vydarenej zimnej olympiáde v Pekingu, kde zverenci trénera Craiga Ramsaho získali bronzové medaily, je chuť fanúšikov po ďalšom úspechu veľká a umocňuje ju aj fakt, že šampionáty v krajine "tisícich jazier" majú pre slovenských hokejistov vždy špeciálnu príchuť. Rovnako ako "Suomi" pod Tatrami, aj Slovákom sa vo Fínsku darí a získali tam dve zo štyroch cenných kovov v ére samostatnosti. V roku 2003 zavŕšila bronzom kompletnú medailovú zbierku zlatá generácia na čele s vtedajším kapitánom a terajším prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslavom Šatanom. Ten bol aj pri poslednom medailovom šampionáte v roku 2012, keď v Helsinkách získal striebro. O rok neskôr nestačili Slováci vo štvrťfinále práve na domáce Fínsko a trvalo im ďalších osem rokov, kým sa znovu prebojovali medzi najlepšiu osmičku.Podarilo sa to až vlani v Rige a fanúšikovia veria, že budú oslavovať postup zo skupiny aj tentokrát. Po dvojročnej pauze opäť pred plnými tribúnami, čo by mohla byť pre Slovensko ďalšia výhoda. Fínski fanúšikovia sa totiž netaja náklonnosťou k slovenskému tímu a na predchádzajúcich dvoch šampionátoch v krajine "tisícich jazier" ho búrlivo podporovali. Samozrejme, okrem vzájomných duelov.Druhý postup do štvrťfinále po sebe je pre Slovákov reálnejší po tom, čo odpadol jeden z favoritov A-skupiny i šampionátu. Slováci mali odštartovať účinkovanie proti hráčom Ruska štartujúci pod hlavičkou Ruského olympijského výboru (ROC). Po invázii ich krajiny na Ukrajinu však IIHF vylúčila zo šampionátu Rusov i Bielorusov a nahradili ich Francúzi (A-skupina) a Rakúšania (B-skupina).Zverenci trénera Ramsayho tak otvoria šampionát v piatok 13. mája o 15.20 SELČ v Helsinkách práve proti reprezentantom "galského kohúta". Zápas Slovenska a duel "béčka" medzi USA a Lotyšskom v Tampere budú úvodné na turnaji. Ten oficiálne odštartuje večerným zápasom, v ktorom sa stretnú domáci Fíni s Nórskom. Slováci odohrajú ďalší duel už na druhý deň od 19.20 SELČ proti Nemecku a po dni voľna narazia na najväčšieho favorita "áčka" a obhajcu titulu Kanadu (15.20), ktorá vo vlaňajšom finále vyhrala po predĺžení nad Fínskom. Ramseyho družina si po náročnom stretnutí dopraje deň oddychu, no vzápätí ju čaká ďalší silný protivník. So Švajčiarskom, v ktorého zostave nebudú chýbať lídri z NHL Timo Meier (San Jose), Nico Hischier či Jonas Siegenthaler (obaja New Jersey), si zmeria sily v stredu o 19.20. Slováci absolvujú po voľnom štvrtku dvojzápas s papierovo slabšími súpermi Kazachstanom (piatok 19.20) a Talianskom (sobota 19.20) a účinkovanie v základnej skupine uzavrú 24. mája zápasom proti Dánsku. Fanúšikovia veria, že budú mať už pred ním istotu postupu vo vrecku, no môže sa stať, že o účasti vo štvrťfinále rozhodne práve posledný duel, pred ktorým budú mať Slováci dva dni voľna.Po základných skupinách bude na programe deň voľna a 26. mája nastúpia tímy na štvrťfinálové zápasy. Šampionát vyvrcholí v záverečný májový víkend, v sobotu 28. mája sú na programe semifinálové stretnutia a v noví majstri sveta budú známi v nedeľu okolo desiatej večer.Tímy v každej osemčlennej skupine odohrajú po sedem zápasov, pričom štyria najlepší sa prebojujú do štvrťfinále. Posledné tímy v oboch skupinách vypadnú a na budúci rok ich nahradia postupujúci z turnaja A-skupiny I. divízie MS Slovinsko a Maďarsko.Štvrťfinále sa odohrá klasickým krížovým spôsobom - 1A-4B, 2A-3B, 1B-4A, 2B-3A. V semifinále nastúpi najvyššie nasadený tím po skupinovej fáze proti najnižšie nasadenému semifinalistovi a druhý najvyššie nasadený proti tretiemu. Obe semifinálové stretnutia sa už odohrajú v Tampere rovnako ako finále a boj o bronz. Predĺženie sa bude hrať 3 na 3, v skupinovej fáze na päť minút, vo štvrťfinále, semifinále a zápase o 3. miesto na desať minút, pričom ak nepadne gól, nasledujú nájazdy. Vo finále sa bude hrať tiež 3 na 3, no predĺženie bude trvať 20 minút pokým nepadne víťazný gól. Medzi jednotlivými predĺženiami bude 15-minútová prestávka.

Program SR na MS v hokeji 2022 /časy sú v SELČ/:



piatok 13. mája: Francúzsko - Slovensko /15.20/

sobota 14. mája: Slovensko - Nemecko /19.20/

pondelok 16. mája: Slovensko - Kanada /15.20/

streda 18. mája: Švajčiarsko - Slovensko /19.20/

piatok 20. mája: Kazachstan - Slovensko /19.20/

sobota 21. mája: Taliansko - Slovensko /19.20/

utorok 24. mája: Slovensko - Dánsko /15.20/



zloženie základných skupín:



A-skupina (Helsinki): Kanada, Nemecko, Švajčiarsko, SLOVENSKO, Dánsko, Kazachstan, Taliansko, Francúzsko

B-skupina (Tampere): Fínsko, USA, Česko, Švédsko, Lotyšsko, Nórsko, Veľká Británia, Rakúsko



Kompletný program MS v hokeji 2022:



piatok 13. mája:



A-skupina (Helsinki): 15.20 Francúzsko - Slovensko, 19.20 Nemecko - Kanada

B-skupina (Tampere): 15.20 USA - Lotyšsko, 19.20 Fínsko - Nórsko



sobota 14. mája:



A-skupina: 11.20 Dánsko - Kazachstan, 15.20 Švajčiarsko - Taliansko, 19.20 Slovensko - Nemecko

B-skupina: 11.20 Švédsko - Rakúsko, 15.20 Česko - Veľká Británia, 19.20 Lotyšsko - Fínsko



nedeľa 15. mája:



A-skupina: 11.20 Taliansko - Kanada, 15.20 Francúzsko - Kazachstan, 19.20 Dánsko - Švajčiarsko

B-skupina: 11.20 Nórsko - Veľká Británia, 15.20 Rakúsko - USA, 19.20 Česko - Švédsko



pondelok 16. mája:



A-skupina: 15.20 Slovensko - Kanada, 19.20 Francúzsko - Nemecko

B-skupina: 15.20 Lotyšsko - Nórsko, 19.20 Fínsko - USA



utorok 17. mája:



A-skupina: 15.20 Taliansko - Dánsko, 19.20 Švajčiarsko - Kazachstan

B-skupina: 15.20 Česko - Rakúsko, 19.20 Švédsko - Veľká Británia



streda 18. mája:



A-skupina: 15.20 Francúzsko - Taliansko, 19.20 Švajčiarsko - Slovensko

B-skupina: 15.20 Nórsko - Rakúsko, 19.20 Fínsko - Švédsko



štvrtok 19. mája:



A-skupina: 15.20 Nemecko - Dánsko, 19.20 Kanada - Kazachstan

B-skupina: 15.20 Veľká Británia - USA, 19.20 Česko - Lotyšsko



piatok 20. mája:



A-skupina: 15.20 Nemecko - Taliansko, 19.20 Kazachstan - Slovensko

B-skupina: 15.20 Veľká Británia - Fínsko, 19.20 Lotyšsko - Rakúsko



sobota 21. mája:



A-skupina: 11.20 Dánsko - Francúzsko, 15.20 Kanada - Švajčiarsko, 19.20 Taliansko - Slovensko

B-skupina: 11.20 USA - Švédsko, 15.20 Rakúsko - Fínsko, 19.20 Nórsko - Česko



nedeľa 22. mája:



A-skupina: 15.20 Kazachstan - Nemecko, 19.20 Švajčiarsko - Francúzsko

B-skupina: 15.20 Veľká Británia - Lotyšsko, 19.20 Švédsko - Nórsko



pondelok 23. mája:



A-skupina: 15.20 Kazachstan - Taliansko, 19.20 Kanada - Dánsko

B-skupina: 15.20 USA - Česko, 19.20 Rakúsko - Veľká Británia



utorok 24. mája:



A-skupina: 11.20 Nemecko - Švajčiarsko, 15.20 Slovensko - Dánsko, 19.20 Kanada - Francúzsko

B-skupina: 11.20 Švédsko - Lotyšsko, 15.20 USA - Nórsko, 19.20 Fínsko - Česko



streda 25. mája - voľný deň



štvrtok 26. mája:



štvrťfinále: 15.20, 19.20



piatok 27. mája - voľný deň



sobota 28. mája:



semifinále: 13.20, 17.20



nedeľa 29. mája:



14.20 o bronz

19.20 finále