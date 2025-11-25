Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

25. novembra 2025

Progresívci avizujú v súvislosti s rušením Úradu na ochranu oznamovateľov podanie na Ústavný súd


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) rušenie Úrad na ochranu oznamovateľov

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) kritizuje rozhodnutie vlády a koalície zrušiť Úrad na ochranu oznamovateľov ...



511101111_1251113113052826_7907185979919768189_n e1750837300327 676x488 25.11.2025 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) kritizuje rozhodnutie vlády a koalície zrušiť Úrad na ochranu oznamovateľov a avizuje podanie na Ústavný súd. Podľa PS kabinet pristúpil k rušeniu úradu v čase, keď Slovensko čelí rekordnému zadlženiu a vláda podľa nich nezvláda riešiť rastúce ceny či problémy v doprave a zdravotníctve.


Predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová uviedla, že koalícia pristúpila k rušeniu úradu rýchlo, v skrátenom legislatívnom konaní a zároveň nedokázala prerokovať uznesenie odsudzujúce násilie na ženách. Podľa nej je rušenie úradu aktom osobnej pomsty.

Vnútorné spory koalície


„Ako prioritnú vec rušia inštitúciu, ktorá chráni občanov, demokratické hodnoty a bráni rozkrádaniu štátu. Ceny rastú, mosty padajú, nemocnice sú v kritickom stave a vláda prispieva k ďalšiemu chátraniu štátu,“ skonštatovala Mesterová. Poslanec PS Štefan Kišš pripomenul, že v sobotu uplynula dvojročná výnimka zo sankcií dlhovej brzdy, pričom Slovensko dosiahlo rekordnú úroveň dlhu.

„Vláda má povinnosť požiadať parlament o dôveru, keďže dlh prekročil všetky sankčné pásma. Ak dodržuje ústavný zákon, očakávame, že tak bezodkladne urobí,“ uviedol. PS tvrdí, že vládne kroky sprevádzajú vnútorné spory koalície, ktoré podľa hnutia oslabujú riadne fungovanie štátu.

Nestabilné koaličné vzťahy


Podpredseda parlamentu Martin Dubéci označil koaličné vzťahy za nestabilné a upozornil, že niektorí poslanci koalície prestali hlasovať spolu s vládnymi stranami. „Očakávam podrazy, zaseknuté zákony a chaos, na ktorý sme už zvyknutí,“ povedal. Dubéci zároveň vyjadril pochybnosti o plánovanom hlasovaní o dôvere vláde.

„Koalícia žije od schôdze k schôdzi a nemá žiadnu víziu okrem ochrany vlastných ľudí a rušenia inštitúcií, ktoré stoja za právnym štátom. Uverím tomu až vo chvíli, keď sa rokovanie o dôvere skutočne začne,“ uzavrel Dubéci.


Zdroj: SITA.sk - Progresívci avizujú v súvislosti s rušením Úradu na ochranu oznamovateľov podanie na Ústavný súd © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) rušenie Úrad na ochranu oznamovateľov
