Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 25.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Katarína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

25. novembra 2025

Žilinský prokurátor Balogh bol v budove parlamentu, vystúpiť na brannobezpečnostnom výbore však nemohol


Tagy: brannobezpečnostný výbor Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor SR Premiér Slovenskej republiky Prokuratúra Spor Žilinský krajský prokurátor

Žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh a prokurátor Martin Kováč boli v čase konania ...



Zdieľať
nr sr 676x450 25.11.2025 (SITA.sk) - Žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh a prokurátor Martin Kováč boli v čase konania zasadnutia brannobezpečnostného výboru parlamentu v pondelok 24. novembra osobne prítomní v budove Národnej rady SR, pričom boli pripravení zúčastniť sa rokovania v prípade, že by to generálny prokurátor Maroš Žilinka umožnil.


Vyplýva to z Baloghovho stanoviska s tým, že keďže generálny prokurátor účasť dvojice nepovolil, nastal nerovnovážny stav, kedy jedna strana má na výbore neobmedzený priestor na vyjadrenie sa na tému vzájomného konfliktu a druhá ju nemá.

Odmietavý postoj generálneho prokurátora


„Tým pádom som nemohol na rokovaní výboru prezentovať svoje argumenty a predkladať najmä objektívne dôkazy, ktoré jednoznačne vyvracajú tvrdenia pána generálneho prokurátora vo vzťahu k ekonomickému dôvodu môjho odvolania z funkcie krajského prokurátora v Žiline a naopak potvrdzujú skutočnosť, že takýto dôvod je iba zástupným vo vzťahu k skutočnému dôvodu, ktorým je moja rezistencia voči zásahom nadriadených prokurátorov, najmä pána generálneho prokurátora v predmetných trestných veciach, realizovaným spôsobom presahujúcim rámec zákona.," skonštatoval Balogh.

Predseda brannobezpečnostného výboru Richard Glück (Smer-SD) sa generálneho prokurátora na začiatku pondelkového zasadnutia výboru pýtal, či nepovolí aj účasť Balogha a Kováča, Žilinka však odmietavý postoj nezmenil. Na zasadnutí následne povedal, že krajský prokurátor šíri nepravdivé, ničím nepodložené a zavádzajúce tvrdenia.

Rok trvajúci prieťah


Balogh totiž adresoval parlamentnému brannobezpečnostnému výboru list, v ktorom obvinil generálnu prokuratúru zo zasahovania do trestných konaní dozorovaných na žilinskej prokuratúre, konkrétne kauzy MH Manažment týkajúcej sa šéfa úradu vlády Juraja Gedru a trestnej veci švagra predsedu vlády Roberta Fica Svetozára Chabadu. Za tvrdeniami Balogha stojí aj prokurátor Kováč.

Žilinka, ktorý Baloga plánuje odvolať v súvislosti s nadlimitnou zákazkou na nábytok v hodnote 150-tisíc eur argumentuje, že v rámci dohľadovej povinnosti generálna prokuratúra zistila, že sa vo veciach na žilinskej prokuratúre plynule nekonalo, pričom v jednej z nich zistili rok trvajúci prieťah.


Zdroj: SITA.sk - Žilinský prokurátor Balogh bol v budove parlamentu, vystúpiť na brannobezpečnostnom výbore však nemohol © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: brannobezpečnostný výbor Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor SR Premiér Slovenskej republiky Prokuratúra Spor Žilinský krajský prokurátor
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Progresívci avizujú v súvislosti s rušením Úradu na ochranu oznamovateľov podanie na Ústavný súd
<< predchádzajúci článok
Rast amerického maloobchodu sa v septembri spomalil

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 