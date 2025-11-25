|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 25.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Katarína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. novembra 2025
Žilinský prokurátor Balogh bol v budove parlamentu, vystúpiť na brannobezpečnostnom výbore však nemohol
Tagy: brannobezpečnostný výbor Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor SR Premiér Slovenskej republiky Prokuratúra Spor Žilinský krajský prokurátor
Žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh a prokurátor Martin Kováč boli v čase konania ...
Zdieľať
25.11.2025 (SITA.sk) - Žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh a prokurátor Martin Kováč boli v čase konania zasadnutia brannobezpečnostného výboru parlamentu v pondelok 24. novembra osobne prítomní v budove Národnej rady SR, pričom boli pripravení zúčastniť sa rokovania v prípade, že by to generálny prokurátor Maroš Žilinka umožnil.
Vyplýva to z Baloghovho stanoviska s tým, že keďže generálny prokurátor účasť dvojice nepovolil, nastal nerovnovážny stav, kedy jedna strana má na výbore neobmedzený priestor na vyjadrenie sa na tému vzájomného konfliktu a druhá ju nemá.
„Tým pádom som nemohol na rokovaní výboru prezentovať svoje argumenty a predkladať najmä objektívne dôkazy, ktoré jednoznačne vyvracajú tvrdenia pána generálneho prokurátora vo vzťahu k ekonomickému dôvodu môjho odvolania z funkcie krajského prokurátora v Žiline a naopak potvrdzujú skutočnosť, že takýto dôvod je iba zástupným vo vzťahu k skutočnému dôvodu, ktorým je moja rezistencia voči zásahom nadriadených prokurátorov, najmä pána generálneho prokurátora v predmetných trestných veciach, realizovaným spôsobom presahujúcim rámec zákona.," skonštatoval Balogh.
Predseda brannobezpečnostného výboru Richard Glück (Smer-SD) sa generálneho prokurátora na začiatku pondelkového zasadnutia výboru pýtal, či nepovolí aj účasť Balogha a Kováča, Žilinka však odmietavý postoj nezmenil. Na zasadnutí následne povedal, že krajský prokurátor šíri nepravdivé, ničím nepodložené a zavádzajúce tvrdenia.
Balogh totiž adresoval parlamentnému brannobezpečnostnému výboru list, v ktorom obvinil generálnu prokuratúru zo zasahovania do trestných konaní dozorovaných na žilinskej prokuratúre, konkrétne kauzy MH Manažment týkajúcej sa šéfa úradu vlády Juraja Gedru a trestnej veci švagra predsedu vlády Roberta Fica Svetozára Chabadu. Za tvrdeniami Balogha stojí aj prokurátor Kováč.
Žilinka, ktorý Baloga plánuje odvolať v súvislosti s nadlimitnou zákazkou na nábytok v hodnote 150-tisíc eur argumentuje, že v rámci dohľadovej povinnosti generálna prokuratúra zistila, že sa vo veciach na žilinskej prokuratúre plynule nekonalo, pričom v jednej z nich zistili rok trvajúci prieťah.
Zdroj: SITA.sk - Žilinský prokurátor Balogh bol v budove parlamentu, vystúpiť na brannobezpečnostnom výbore však nemohol © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyplýva to z Baloghovho stanoviska s tým, že keďže generálny prokurátor účasť dvojice nepovolil, nastal nerovnovážny stav, kedy jedna strana má na výbore neobmedzený priestor na vyjadrenie sa na tému vzájomného konfliktu a druhá ju nemá.
Odmietavý postoj generálneho prokurátora
„Tým pádom som nemohol na rokovaní výboru prezentovať svoje argumenty a predkladať najmä objektívne dôkazy, ktoré jednoznačne vyvracajú tvrdenia pána generálneho prokurátora vo vzťahu k ekonomickému dôvodu môjho odvolania z funkcie krajského prokurátora v Žiline a naopak potvrdzujú skutočnosť, že takýto dôvod je iba zástupným vo vzťahu k skutočnému dôvodu, ktorým je moja rezistencia voči zásahom nadriadených prokurátorov, najmä pána generálneho prokurátora v predmetných trestných veciach, realizovaným spôsobom presahujúcim rámec zákona.," skonštatoval Balogh.
Predseda brannobezpečnostného výboru Richard Glück (Smer-SD) sa generálneho prokurátora na začiatku pondelkového zasadnutia výboru pýtal, či nepovolí aj účasť Balogha a Kováča, Žilinka však odmietavý postoj nezmenil. Na zasadnutí následne povedal, že krajský prokurátor šíri nepravdivé, ničím nepodložené a zavádzajúce tvrdenia.
Rok trvajúci prieťah
Balogh totiž adresoval parlamentnému brannobezpečnostnému výboru list, v ktorom obvinil generálnu prokuratúru zo zasahovania do trestných konaní dozorovaných na žilinskej prokuratúre, konkrétne kauzy MH Manažment týkajúcej sa šéfa úradu vlády Juraja Gedru a trestnej veci švagra predsedu vlády Roberta Fica Svetozára Chabadu. Za tvrdeniami Balogha stojí aj prokurátor Kováč.
Žilinka, ktorý Baloga plánuje odvolať v súvislosti s nadlimitnou zákazkou na nábytok v hodnote 150-tisíc eur argumentuje, že v rámci dohľadovej povinnosti generálna prokuratúra zistila, že sa vo veciach na žilinskej prokuratúre plynule nekonalo, pričom v jednej z nich zistili rok trvajúci prieťah.
Zdroj: SITA.sk - Žilinský prokurátor Balogh bol v budove parlamentu, vystúpiť na brannobezpečnostnom výbore však nemohol © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: brannobezpečnostný výbor Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor SR Premiér Slovenskej republiky Prokuratúra Spor Žilinský krajský prokurátor
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Progresívci avizujú v súvislosti s rušením Úradu na ochranu oznamovateľov podanie na Ústavný súd
Progresívci avizujú v súvislosti s rušením Úradu na ochranu oznamovateľov podanie na Ústavný súd
<< predchádzajúci článok
Rast amerického maloobchodu sa v septembri spomalil
Rast amerického maloobchodu sa v septembri spomalil