Viac ako 1 000 dodaných vozidiel, Dongfeng odhalil predaj aj nové modely Mage & U-Tour V9

23.6.2025 (SITA.sk) -V uplynulom roku 2024 dosiahol celkový počet predaných vozidiel koncernu Dongfeng 855 kusov. Ide o súčet predajov na slovenskom, českom a maďarskom trhu, pričom najviac vozidiel sa predalo práve na domácom slovenskom trhu. Celkovo však bolo dodaných viac ako 1 000 vozidiel na sklady dílerskej siete, pričom ďalších 1 258 bolo objednaných do produkcie.Zaujali aj čísla za prvé štyri mesiace, respektíve Q1 2025. Importér registruje už takmer 300 predaných vozidiel pre koncového zákazníka, pričom počet objednaných vozidiel do produkcie dosiahol 1050 kusov.Štýlové SUV Dongfeng T5 EVO, s počtom predaných vozidiel 299, dominovalo tabuľke. Mimoriadne športovo tvarovaný model, ktorý si získal priazeň zákazníkov nielen svojim vzhľadom, ale najmä cenou, ponúkanou výbavou a priestorom.Na druhom mieste sa umiestnilo rodinné MPV Dongfeng U-Tour, z ktorého sa predalo 293 kusov. Predajný úspech tohto modelu potvrdzuje pretrvávajúci záujem o túto kategóriu na našom trhu, ale aj všeobecne v regióne strednej Európy. Praktická karoséria ponúka usporiadanie sedadiel vo formáte 2+2+3, vďaka čomu je v druhom rade naozaj nevídaný priestor. Takéto riešenie predstavuje zásadnú konkurenčnú výhodu, čo Dongfeng U-Tour stavia do čela segmentu MPV na lokálnom trhu.Tretím najpredávanejším sa stal dostupný model Dongfeng Shine, kompaktný ľudový sedan, z ktorého sa predalo 92 kusov. Bezkonkurenčná cena, ktorá začína na neuveriteľných 19 490 €, oslovuje tak začínajúcich vodičov ako aj tých, ktorí hľadajú nadpriemerný pomer ceny a pridanej hodnoty.Spoločnosť Plastonic oboznámila zástupcov médií aj s detailnými štatistikami servisnej siete. Vo všetkých troch krajinách sa aktuálne nachádza spolu 41 showroomov pre Dongfeng a 8 prémiových showroomov pre Voyah. Vo všetkých prevádzkach dílerskej siete je pre zákazníkov zabezpečený aj autorizovaný servis, pričom centrálny sklad náhradných dielov pre celý región sa nachádza v Prešove. 18 dealerstiev naprieč celým Slovenskom dokáže pokryť potreby prakticky každého zákazníka, o čom svedčí aj fakt, že až 87 % náhradných dielov má importér skladom.O dostupnosti náhradných dielov hovoria aj čísla, keďže v období od 1.4.2024 do 1.4.2025 bolo expedovaných až 13 851 kusov. V rovnakom období bolo vykonaných aj 1 513 servisných prehliadok a 219 poistných opráv.Pri príležitosti prezentácie obchodných výsledkov importér zároveň uviedol hneď dve kľúčové novinky - Dongfeng U-Tour V9 a Dongfeng Mage. Model U-Tour V9 HEV predstavuje ideálnu voľbu pre tých, ktorým už klasický U-Tour nestačí a hľadajú niečo viac. Sedem miestny hybridný van je určený najmä pre rodiny s deťmi a náročných klientov, ktorí očakávajú aj nadštandardné pohodlie a bezpečnosť. Vďaka svojmu rozmernému interiéru, výkonu a bohatej výbave ponúka riešenie na dlhé trasy aj každodenné jazdy. Vďaka dĺžke viac ako 5,2 metra a rázvoru 3018 mm poskytuje U-Tour V9 naozaj mimoriadne veľký vnútorný priestor. Hybridný pohon prináša navyše dostatočnú dynamiku a k tomu nízku kombinovanú spotrebu len 4,7 l/100 km.Súčasťou bohatej výbavy je napríklad: 360° parkovacia kamera, elektricky nastaviteľné, vyhrievané, ventilované a masážne sedadlá, bočné elektricky posuvné dvere, panoramatická strecha, 10 airbagov, či množstvo asistenčných systémov. Cena modelu U-Tour V9 HEV vo výbave HEV Exclusive je(42 268,29 eur bez DPH), čím ponúka prémiovú výbavu za dostupnú cenu. K vozidlu je k dispozícii v rámci akcie aj rozšírená záruka 3+2 roky alebo do 150 000 km. Doplnkové možnosti zahŕňajú metalický lak či luxusné podlahové dekory (Yacht Wood Grain a Marble Black).Model Mage, ktorý svojou akčnou cenou 23 990 € cieli na mladé rodiny hľadajúce stredne veľké SUV, kombinuje športový dizajn s pokročilými technológiami a komfortom. Karoséria s ostrými líniami a výraznou maskou chladiča je doplnená o funkčné prvky, ako zapustené kľučky dverí či otvárateľnú panoramatickú strechu, ktoré podčiarkujú dynamický charakter vozidla.Pod kapotou pracuje výkonný motor s výkonom 150 kW (305 Nm), ktorý zaručuje zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 8,15 sekundy a maximálnu rýchlosť 190 km/h. Napriek veľmi slušnému výkonu si vozidlo zachováva úspornú spotrebu na úrovni 7,2 l/100 km.So svojimi rozmermi sa radí k stredne veľkým SUV s rázvorom na úrovni 2775 milimetrov. Celková dĺžka dosahuje 4650 mm, pričom šírka 1905 milimetrov je ideálnym pomerom medzi vnútorným priestorom a kompaktnými vonkajšími rozmermi. Objem batožinového priestoru dosahuje 480 litrov, čo ho radí medzi premiantov v segmente. Cena modelu Dongfeng MAGE na slovenskom trhu začína na, čo z neho robí jedno z najzaujímavejších SUV vo svojej kategórii z hľadiska pomeru ceny a výkonu.