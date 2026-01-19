|
Utorok 20.1.2026
Meniny má Dalibor
|Denník - Správy
19. januára 2026
Progresívci chcú iniciovať zasadnutie európskeho výboru. V prípade obchodnej vojny sme najohrozenejší z celej EÚ, tvrdí Šimečka – VIDEO
Tagy: americká clá Americký prezident Grónsko Minister zahraničných vecí Parlamentný výbor pre európske záležitosti Predseda Progresívneho Slovenska predseda vlády SR
Svet sa dramaticky mení, iba Robert Fico mlčí a pritakáva. Tvrdí to opozičné hnutie Progresívne Slovensko, ktoré chce ...
Zdieľať
19.1.2026 (SITA.sk) - Svet sa dramaticky mení, iba Robert Fico mlčí a pritakáva. Tvrdí to opozičné hnutie Progresívne Slovensko, ktoré chce iniciovať zasadnutie európskeho výboru. „Ak by naozaj prišlo k tomu, že Spojené štáty obsadia územie iného členského štátu NATO (Grónska), rozpadá sa tým bezpečnostný poriadok, na ktorom je Slovensko existenčne závislé. Rovnako, ak by prišlo k obchodnej vojne medzi USA a Európskou úniou, tak to dramaticky poškodí slovenský priemysel,“ poukázal líder PS Michal Šimečka.
Ako dodal, pre každú vládu v Európe je toto stav maximálnej politickej pohotovosti, len slovenský premiér mlčí, nadáva na opozíciu aj médiá a chváli sa najdrahšou fotkou v histórii, na ktorej je s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. „Všetkých nás bude stáť minimálne 15 miliárd eur,“ povedal s poukazom na podpísanú jadrovú dohodu s USA.
Šimečka dodal, že nie je známe, či sa Fico na stretnutí s americkým prezidentom zasadzoval aj za princípy medzinárodného práva. Nevieme ani, ako sa Slovensko postaví k prípadným odvetným clám EÚ voči USA, keďže Trump avizoval od 1. februára zavedenie 10-percentného cla na osem krajín, ktoré sa postavili za Grónsko.
„V prípade obchodnej vojny sme možno dokonca najohrozenejší z celej EÚ. Ale čo k tomu hovorí vláda? Nič. To je rezignácia na výkon funkcie predsedu vlády,“ hovorí Šimečka. Podľa neho mal byť Fico ihneď po stretnutí s Trumpom v kontakte s inými európskymi lídrami, aby ich informoval, o čom s prezidentom hovoril a konzultoval ďalší spoločný postup.
„To však neurobí, lebo on už je v rámci EÚ izolovaný. Navyše, Robert Fico zjavne na stretnutí kydal na Európu a našich spojencov,“ dodal líder liberálov. Funkčný premiér by podľa neho v takejto situácii predstúpil pred parlament a verejnosť.
To sa však nestalo, PS preto žiada o zvolanie parlamentného výboru pre európske záležitosti, kde chce klásť otázky. Dodal, že ak by malo vládnu zodpovednosť PS, odsúdilo by pokusy USA získať pre seba Grónsko ako nebezpečný imperiálny čin. Európa by mala podľa Šimečku jasne povedať, že sa nenechá Spojenými štátmi vydierať a že toto už medzi spojencami nie je normálne.
Poslanec PS Tomáš Valášek zdôraznil, že náš najväčší spojenec v obrane si dnes otvorene nárokuje územie inej spojeneckej krajiny, dokonca aj dvoch, ak sa sem započítajú aj Trumpove zmienky o tom, že Kanada bude jeho. „To sme tu ešte nemali. Niektorí spojenci už považujú Spojené štáty nie za spojenca a partnera, ale za hrozbu,“ upozornil s tým, že v súčasnosti nevieme vylúčiť, že NATO, ako ho poznáme, tu už o pár týždňov nebude.
„Chcem veriť, že sa tak nestane, ale vedenie štátu nemôže byť založené na zbožných prianiach, ale musí byť pripravené aj na tie najhoršie scenáre. Čiže čo by urobila v tejto situácii skutočná vláda, a nie tá, ktorú tu máme? Po prvé, utužovala by vzťahy s tými partnermi, na ktorých by v prípade, že Spojené štáty sa už nebudú podieľať na obrane Európy, táto zodpovednosť s najväčšou pravdepodobnosťou pripadla,“ povedal Valášek a dodal, že my sme však v spoločnosti týchto krajín „vyvrheľmi“. Premiér Fico sa podľa neho vyjadruje ako politický komentátor, no ľudia potrebujú počuť, aké konkrétne kroky robí.
Tieňový minister zahraničných vecí za PS Ivan Korčok povedal, že toto je vynikajúca príležitosť pre šéfa rezortu diplomacie Juraja Blanára (Smer), ktorý môže svojou aktivitou na medzinárodnom poli ukázať, ako zabojovať za naše záujmy.
„My však vidíme len nečinnosť a zlyhania,“ kritizoval. Namiesto riadnej tlačovej konferencie podľa neho Blanár poskytol dlhý, hodinový rozhovor pre dezinformačné médium Infovojna. „Takto informuje minister zahraničných vecí občanov SR o tom, o čom rokovali vo Washingtone a na Floride. Je to absolútne zlyhanie voči verejnosti,“ poukázal.
Blanár podľa neho zlyhal aj vo vzťahu voči európskym partnerom, pretože prípravu na stretnutie mal konzultovať s európskou diplomatickou službou, rovnako ako aj výsledky rokovaní mal tlmočiť európskym partnerom. „Toto je zrada nielen európskych, ale aj slovenských záujmov,“ zhodnotil Korčok.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci chcú iniciovať zasadnutie európskeho výboru. V prípade obchodnej vojny sme najohrozenejší z celej EÚ, tvrdí Šimečka – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
