Progresívci kritizujú neotvorenie mimoriadnych schôdzí, politické strany sa podľa Šimečku otočili ľuďom chrbtom

Podľa Šimečku je to nezodpovedné

Bez schôdze nie je chaos

Sulík to považuje za predvolebný cirkus

11.9.2023 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) kritizuje neotvorenie mimoriadnych schôdzí parlamentu týkajúcich sa situácie s pediatrami či nelegálnej migrácie. Podľa predsedu PS Michala Šimečku akoby politickí predstavitelia stratili kompas a venujú sa len zástupným témam.„Útočia na PS, útočia na seba, na menšiny, strašia, kladú si ultimáta, vylučujú sa a vytvárajú hrádze. V centre ich záujmu je všetko iné, no takmer nikdy nie človek. Ako inak si mám vysvetliť, že ani len neprídu do práce, keď treba otvoriť schôdzu parlamentu a riešiť tam krízu s pediatrami alebo migráciu? Tento spôsob politiky je mi cudzí, a aj on Slovensko doviedol do súčasnej zlej situácie,” uviedol šéf progresívcov vo svojom stanovisku.Šimečka poukázal i na to, že ide o zodpovednosť jednotlivých členov poslaneckého zboru. Poslanec PS Tomáš Valášek sa na schôdzach prezentoval. Šimečka vyjadril sklamanie nad tým, že sa nenašlo dosť poslancov na otvorenie schôdzí.„Chápem, že je predvolebná kampaň a poslanci a poslankyne sa už asi toľko nevenujú riešeniam reálnych problémov ľudí, ale myslím si, že by mali. Neriešenie krízy s pediatrami môže spôsobiť ich štrajk, ako aj ich masové odchody do dôchodku. Vláda mala pripravený aj návrh, ako pomôcť riešiť situáciu s nelegálnou migráciou. Politické strany sa však ľuďom otočili chrbtom a povedali, že tieto riešenia teraz nechcú,” uzavrel predseda PS.Podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) je akékoľvek zasadanie Národnej rady momentálne kontraproduktívne. To, že schôdze neboli otvorené podľa liberálov zabránilo ako šíreniu strachu a populizmu, tak aj kolapsu poskytovania detskej zdravotnej starostlivosti.„Otvorenie schôdze pri aktuálnej predvolebnej kampani by prinieslo viac chaosu ako stability. Neotvorením schôdze o pediatroch sme zabránili kolapsu poskytovania detskej zdravotnej starostlivosti v nemocniciach po celom Slovensku tak, ako pred tým varovala Asociácia nemocníc Slovenska . Napriek prísľubom premiéra Ľudovíta Ódora , že nebude tolerovať žiaden pozmeňujúci návrh zákona, viacerí poslanci, vrátane Borisa Kollára , hovorili o dohode, že poplatky budú zo zákona vyňaté," tvrdí tímlíderka SaS pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková Doplnila, že namiesto systémových riešení by boli vystavení schvaľovaniu niečoho, čo by situáciu s pediatrami ani čiastočne neriešilo, no mohlo by to situáciu v nemocniciach zhoršiť, a na dôvažok by zo začalo platiť až od začiatku nového roka. Liberáli neprispeli ani k otvoreniu schôdze o nelegálnej migrácii.„Ak sa dnešná povinnosť vydávania potvrdení zdobrovoľní, efekt, ktorý priťahuje migrantov, bude ešte vyšší a ich počet neklesne. Navyše, o cudzincoch nebudeme mať žiadnu evidenciu. Treba chrániť vonkajšie hranice aj za prítomnosti ozbrojených síl a silových zložiek. Mimoriadna schôdza parlamentu by daný stav s nelegálnymi migrantmi nielenže neriešila, poskytovala by len ďalší priestor na šírenie strachu a nenávisti od Smeru či iných politikov,“ myslí si tímlíder SaS pre bezpečnosť Juraj Krúpa Šéf liberálov Richard Sulík dodal, že neraz na povereného predsedu vlády Ľudovíta Ódora apelovali, aby situáciu upokojoval. „Riešenia, ktoré sme mu predstavili, či už v prípade pediatrov, alebo migrantov, by nevyžadovali zmenu zákonov a zasadnutie parlamentu, ktorého sa nevedeli dočkať všetci tí, ktorým je prednejší predvolebný cirkus ako skutočné riešenia,“ doplnil Sulík.