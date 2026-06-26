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26. júna 2026
Progresívci kritizujú Suska za prístup k násiliu na ženách, do parlamentu plánujú predložiť viacero legislatívnych návrhov
PS reaguje na nedávnu vraždu ženy v Gelnici, ktorú spáchal jej manžel. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) ...
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26.6.2026 (SITA.sk) - PS reaguje na nedávnu vraždu ženy v Gelnici, ktorú spáchal jej manžel.
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) kritizuje ministra spravodlivosti Borisa Suska za nedostatočný prístup k problematike násilia na ženách. Zároveň hnutie avizuje, že na septembrovú schôdzu Národnej rady SR predloží viacero legislatívnych návrhov zameraných na ochranu obetí.
PS reaguje na nedávnu vraždu ženy v Gelnici, ktorú spáchal jej manžel, ako aj na informácie Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK), podľa ktorých eviduje najmenej desať prípadov omámenia žien a dievčat bez ich vedomia, takzvaného drink spikingu. Podľa hnutia pritom polícia ani Generálna prokuratúra SR tieto prípady neevidujú alebo nemajú nastavené postupy na ich riešenie.
„My sa týmto zlyhaniam štátnych orgánov odmietame ďalej prizerať, pretože v stávke sú životy a zdravie ďalších žien a dievčat. Preto na septembrovú schôdzu parlamentu podáme viaceré návrhy, ktoré prinesú potrebné riešenia, najmä pokiaľ ide o úpravu zákazu priblíženia, úpravu oznamovacích povinností štátnych orgánov voči obetiam násilia a novú skutkovú podstatu trestného činu, tzv. drink spikingu,“ uviedla poslankyňa PS a líderka zmeny v spravodlivosti Zuzana Števulová.
Predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková pripomenula májové stretnutia s policajnou prezidentkou a zástupcami Generálnej prokuratúry SR. Podľa jej slov sa venovali problematike domáceho násilia, vrážd žien ich partnermi, a tiež otázke evidencie prípadov omámenia žien s cieľom ich sexuálne napadnúť alebo im spôsobiť inú ujmu.
„Bolo pre nás šokujúce zistiť, že za obdobie od roku 2025 do dnešného dňa eviduje polícia 17 vrážd žien. Zároveň nás informovali, že prípady tzv. drink spikingu neevidujú, no vyšlo najavo, že ICJK pozná minimálne 10 takýchto prípadov. To svedčí o tom, že obete nemajú dôveru v štátne orgány a zároveň polícia nerobí dosť na to, aby sa na ňu obete s dôverou obrátili. To je zásadné systémové zlyhanie, ktoré treba urgentne riešiť,“ uviedla Plaváková.
Podpredsedníčka PS Beáta Jurík uviedla, že sa ministra spravodlivosti opakovane pýtali na pripravované legislatívne zmeny v oblasti prevencie a boja proti násiliu na ženách. Podľa nej minister argumentuje pripravovanou transpozíciou európskej smernice, ktorú má Slovensko implementovať do budúceho leta.
„Jeho odpoveď? Minister má napriek doterajším 12 úpravám trestných zákonov čas. Vyhovára sa na transpozíciu smernice EÚ, ktorú musí SR uskutočniť do budúceho leta. To majú skutočne všetky tie ženy, obete, čakať ešte rok? Koľko žien ešte musí zomrieť, koľko bude žiť v nebezpečí a v strachu len preto, že pre pána ministra je očividne priorita inde – v osobe Tibora Gašpara a ďalších oligarchov?“ pýta sa Jurík.
Števulová zároveň vyzvala ministra spravodlivosti, aby na septembrovú schôdzu parlamentu predložil návrhy opatrení na riešenie situácie. Podľa nej by mal čo najskôr predstaviť návrh implementácie smernice Európskej únie o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. „Ideálne by bolo, ak by okamžite predstavil návrh implementácie smernice EÚ o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, ktorú máme najneskôr budúci rok implementovať. Už včera totiž bolo neskoro a nie je viac na čo čakať, treba konať,“ uzavrela Števulová.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci kritizujú Suska za prístup k násiliu na ženách, do parlamentu plánujú predložiť viacero legislatívnych návrhov © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) kritizuje ministra spravodlivosti Borisa Suska za nedostatočný prístup k problematike násilia na ženách. Zároveň hnutie avizuje, že na septembrovú schôdzu Národnej rady SR predloží viacero legislatívnych návrhov zameraných na ochranu obetí.
PS reaguje na nedávnu vraždu ženy v Gelnici, ktorú spáchal jej manžel, ako aj na informácie Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK), podľa ktorých eviduje najmenej desať prípadov omámenia žien a dievčat bez ich vedomia, takzvaného drink spikingu. Podľa hnutia pritom polícia ani Generálna prokuratúra SR tieto prípady neevidujú alebo nemajú nastavené postupy na ich riešenie.
Systémové zlyhanie
„My sa týmto zlyhaniam štátnych orgánov odmietame ďalej prizerať, pretože v stávke sú životy a zdravie ďalších žien a dievčat. Preto na septembrovú schôdzu parlamentu podáme viaceré návrhy, ktoré prinesú potrebné riešenia, najmä pokiaľ ide o úpravu zákazu priblíženia, úpravu oznamovacích povinností štátnych orgánov voči obetiam násilia a novú skutkovú podstatu trestného činu, tzv. drink spikingu,“ uviedla poslankyňa PS a líderka zmeny v spravodlivosti Zuzana Števulová.
Predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková pripomenula májové stretnutia s policajnou prezidentkou a zástupcami Generálnej prokuratúry SR. Podľa jej slov sa venovali problematike domáceho násilia, vrážd žien ich partnermi, a tiež otázke evidencie prípadov omámenia žien s cieľom ich sexuálne napadnúť alebo im spôsobiť inú ujmu.
„Bolo pre nás šokujúce zistiť, že za obdobie od roku 2025 do dnešného dňa eviduje polícia 17 vrážd žien. Zároveň nás informovali, že prípady tzv. drink spikingu neevidujú, no vyšlo najavo, že ICJK pozná minimálne 10 takýchto prípadov. To svedčí o tom, že obete nemajú dôveru v štátne orgány a zároveň polícia nerobí dosť na to, aby sa na ňu obete s dôverou obrátili. To je zásadné systémové zlyhanie, ktoré treba urgentne riešiť,“ uviedla Plaváková.
Priority ministra spravodlivosti
Podpredsedníčka PS Beáta Jurík uviedla, že sa ministra spravodlivosti opakovane pýtali na pripravované legislatívne zmeny v oblasti prevencie a boja proti násiliu na ženách. Podľa nej minister argumentuje pripravovanou transpozíciou európskej smernice, ktorú má Slovensko implementovať do budúceho leta.
„Jeho odpoveď? Minister má napriek doterajším 12 úpravám trestných zákonov čas. Vyhovára sa na transpozíciu smernice EÚ, ktorú musí SR uskutočniť do budúceho leta. To majú skutočne všetky tie ženy, obete, čakať ešte rok? Koľko žien ešte musí zomrieť, koľko bude žiť v nebezpečí a v strachu len preto, že pre pána ministra je očividne priorita inde – v osobe Tibora Gašpara a ďalších oligarchov?“ pýta sa Jurík.
Števulová zároveň vyzvala ministra spravodlivosti, aby na septembrovú schôdzu parlamentu predložil návrhy opatrení na riešenie situácie. Podľa nej by mal čo najskôr predstaviť návrh implementácie smernice Európskej únie o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. „Ideálne by bolo, ak by okamžite predstavil návrh implementácie smernice EÚ o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, ktorú máme najneskôr budúci rok implementovať. Už včera totiž bolo neskoro a nie je viac na čo čakať, treba konať,“ uzavrela Števulová.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci kritizujú Suska za prístup k násiliu na ženách, do parlamentu plánujú predložiť viacero legislatívnych návrhov © SITA Všetky práva vyhradené.
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