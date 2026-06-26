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26. júna 2026
Sucho a vysoké teploty zvyšujú riziko požiarov, hasiči posilňujú preventívne hliadky
HaZZ v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov posilňuje preventívne opatrenia a zvyšuje hliadkovaciu činnosť. Horúčavy pretrvávajú ...
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26.6.2026 (SITA.sk) - HaZZ v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov posilňuje preventívne opatrenia a zvyšuje hliadkovaciu činnosť.
Horúčavy pretrvávajú a prinášajú riziko vzniku požiarov v prírode. Upozornila na to hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Zuzana Geguššová.
V tomto období tak môžu okresné riaditeľstvá HaZZ vyhlásiť čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na celom území okresu alebo jeho časti. Ten sa vyhlasuje najmä v prípade, že je dlhé obdobie sucha a vysokých teplôt, pri zvýšenom výskyte požiarov lesa alebo trávnatých porastov, prípadne vtedy, ak Slovenský hydrometeorologický ústav vyhodnotí požiarne nebezpečenstvo v lesoch ako vysoké.
Hasiči upozorňujú občanov, ako sa správať na miestach, kde je zvýšené riziko vzniku požiaru. Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje fajčenie, odhadzovanie horiacich alebo tlejúcich predmetov alebo používanie otvoreného plameňa na miestach, kde je zvýšené nebezpečenstvo požiaru. Zakázané je aj vypaľovanie porastov bylín, kríkov či stromov a spaľovanie horľavých látok na lesných pozemkoch, pre ktoré hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.
„Podnikatelia nesmú počas vyhláseného času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve. Zakázané je aj organizovanie spoločenských podujatí spojených s používaním otvoreného ohňa, napríklad zakladanie vatier,“ doplnili hasiči. Pre správcov a obhospodarovateľov lesov zase vyplývajú povinnosti. Tí musia zabezpečiť hliadkovaciu činnosť na predchádzanie vzniku požiaru.
HaZZ v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov posilňuje preventívne opatrenia a zvyšuje hliadkovaciu činnosť. Hasiči vykonávajú kontroly vo všetkých okresoch, a to v intravilánoch aj extravilánoch obcí. Zameriavajú sa pritom najmä na lokality s najvyšším rizikom vzniku požiaru. Hasiči zároveň upozornili, že porušenie zákona o ochrane pred požiarmi môže byť sankcionované.
„Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi môže byť uložená pokuta až do výšky 16 596 eur. Fyzickej osobe, ktorá svojím konaním spôsobí požiar, môže byť uložená pokuta do výšky 331 eur,“ priblížil HaZZ. Opekanie síce podľa zákona nie je úplne zakázané, no hasiči ho vzhľadom na aktuálne vysoké teploty odporúčajú obmedziť a v prírodnom lesnom prostredí úplne vynechať. Riziko vzniku a rozšírenia požiaru je v súčasnosti totiž veľmi vysoké.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v súvislosti s aktuálnymi podmienky – vysoké teploty a dlhodobé sucho, upozorňuje, že väčšina lesných požiarov vzniká v dôsledku ľudskej nedbanlivosti.
Preto apeluje na všetkých návštevníkov lesov, aby dodržiavali základné pravidlá bezpečnosti - nezakladať oheň a nepoužívať otvorený plameň mimo vyhradených miest, nefajčiť a neodhadzovať cigaretové ohorky v lese, negrilovať v rizikových lokalitách, nenechávať v prírode sklenené fľaše ani iný odpad, ktorý môže prispieť k vzniku požiaru, nepoužívať pyrotechniku ani nevypúšťať lampióny šťastia a v neposlednom rade ministerstvo odporúča neparkovať vozidlá na suchej tráve alebo miestach, kde môže horúci podvozok spôsobiť vznietenie porastu. „Pri spozorovaní dymu alebo požiaru treba bezodkladne volať na tiesňové linky 150 alebo 112,“ vyzýva rezort pôdohospodárstva.
Zdroj: SITA.sk - Sucho a vysoké teploty zvyšujú riziko požiarov, hasiči posilňujú preventívne hliadky © SITA Všetky práva vyhradené.
Horúčavy pretrvávajú a prinášajú riziko vzniku požiarov v prírode. Upozornila na to hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Zuzana Geguššová.
V tomto období tak môžu okresné riaditeľstvá HaZZ vyhlásiť čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na celom území okresu alebo jeho časti. Ten sa vyhlasuje najmä v prípade, že je dlhé obdobie sucha a vysokých teplôt, pri zvýšenom výskyte požiarov lesa alebo trávnatých porastov, prípadne vtedy, ak Slovenský hydrometeorologický ústav vyhodnotí požiarne nebezpečenstvo v lesoch ako vysoké.
Predchádzanie vzniku požiaru
Hasiči upozorňujú občanov, ako sa správať na miestach, kde je zvýšené riziko vzniku požiaru. Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje fajčenie, odhadzovanie horiacich alebo tlejúcich predmetov alebo používanie otvoreného plameňa na miestach, kde je zvýšené nebezpečenstvo požiaru. Zakázané je aj vypaľovanie porastov bylín, kríkov či stromov a spaľovanie horľavých látok na lesných pozemkoch, pre ktoré hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.
„Podnikatelia nesmú počas vyhláseného času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve. Zakázané je aj organizovanie spoločenských podujatí spojených s používaním otvoreného ohňa, napríklad zakladanie vatier,“ doplnili hasiči. Pre správcov a obhospodarovateľov lesov zase vyplývajú povinnosti. Tí musia zabezpečiť hliadkovaciu činnosť na predchádzanie vzniku požiaru.
Zvýšenie hliadkovacej činnosti
HaZZ v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov posilňuje preventívne opatrenia a zvyšuje hliadkovaciu činnosť. Hasiči vykonávajú kontroly vo všetkých okresoch, a to v intravilánoch aj extravilánoch obcí. Zameriavajú sa pritom najmä na lokality s najvyšším rizikom vzniku požiaru. Hasiči zároveň upozornili, že porušenie zákona o ochrane pred požiarmi môže byť sankcionované.
„Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi môže byť uložená pokuta až do výšky 16 596 eur. Fyzickej osobe, ktorá svojím konaním spôsobí požiar, môže byť uložená pokuta do výšky 331 eur,“ priblížil HaZZ. Opekanie síce podľa zákona nie je úplne zakázané, no hasiči ho vzhľadom na aktuálne vysoké teploty odporúčajú obmedziť a v prírodnom lesnom prostredí úplne vynechať. Riziko vzniku a rozšírenia požiaru je v súčasnosti totiž veľmi vysoké.
Výzva ministerstva pôdohospodárstva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v súvislosti s aktuálnymi podmienky – vysoké teploty a dlhodobé sucho, upozorňuje, že väčšina lesných požiarov vzniká v dôsledku ľudskej nedbanlivosti.
Preto apeluje na všetkých návštevníkov lesov, aby dodržiavali základné pravidlá bezpečnosti - nezakladať oheň a nepoužívať otvorený plameň mimo vyhradených miest, nefajčiť a neodhadzovať cigaretové ohorky v lese, negrilovať v rizikových lokalitách, nenechávať v prírode sklenené fľaše ani iný odpad, ktorý môže prispieť k vzniku požiaru, nepoužívať pyrotechniku ani nevypúšťať lampióny šťastia a v neposlednom rade ministerstvo odporúča neparkovať vozidlá na suchej tráve alebo miestach, kde môže horúci podvozok spôsobiť vznietenie porastu. „Pri spozorovaní dymu alebo požiaru treba bezodkladne volať na tiesňové linky 150 alebo 112,“ vyzýva rezort pôdohospodárstva.
Zdroj: SITA.sk - Sucho a vysoké teploty zvyšujú riziko požiarov, hasiči posilňujú preventívne hliadky © SITA Všetky práva vyhradené.
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