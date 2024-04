Progresívci odhaľujú nedostatky plánovaných zmien vo verejnom obstarávaní. Koalícii ponúkajú návod na opravu (video)

Jasná definícia strategickej investície

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Netransparentné rozdeľovanie bez verejnej súťaže

22.4.2024 (SITA.sk) - Parlamentné opozičné hnutie Progresívne Slovensko PS ) upozornilo na zásadné nedostatky v návrhoch zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície aj novely zákona o verejnom obstarávaní. Chce efektívnejšie investovanie a obstarávanie, vládnej koalícii ponúka návod, ako problémy opraviť. Pozmeňujúcimi návrhmi mieni urýchliť investície aj verejné obstarávanie a podporiť stavebníctvo.Poslanec Národnej rady SR za progresívcov Ivan Štefunko v pondelok informoval, že pre rozporuplné podmienky v návrhu zákona o strategických investíciách sa môže strategickou stavbou stať čokoľvek.„Otvárajú tým priestor pre projekty robené narýchlo a nekvalitne. My navrhujeme jasnú definíciu strategickej investície. Chceme, aby vnikol zoznam veľkých projektov, ktoré nebudú obchádzať procesy, ale budú prioritou, aby si každý okresný predseda strán koalície nepresadzoval svoj lokálny projekt,” poznamenal. Pozmeňujúce návrhy hlavne poslancov za Hlas-SD Smer-SD podľa poslanca do veľkej miery menia zameranie strategických investícií.„Strategická investícia už nemá byť nad 100 miliónov eur, ale 50 miliónov eur. Strategická investícia už nemusí byť v 100-percentnom vlastníctve štátu, ale len v 50-percentnom vlastníctve štátu,” uviedol. Odhadol, že zásobník projektov sa tak môže zvýšiť štvornásobne.„Ako to na Slovensku býva, keď je všetko priorita, nič nebude prioritou. Diaľnice, železnice, vlastne to, kvôli čomu zákon o strategických investíciách prišiel, nemusia byť prioritou a môžu byť priority okresných predsedov SNS alebo iných strán,” myslí si Ivan Štefunko . Ako dodal, zákon bol veľmi dobrý svojim zámerom, ale je veľmi zlý svojim prevedením a ešte sa budú o ňom rozprávať v treťom čítaní. Parlament má o návrhu zákona z dielne Ministerstva dopravy SR hlasovať v stredu 24. apríla dopoludnia.Rokovanie zákonodarcov o novele zákona o verejnom obstarávaní, ktorú pripravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR , sa má začať prvým čítaním v utorok 23. apríla ráno. Poslanec za PS Ján Hargaš poukáza na to, že koalícia pri zmenách vo verejnom obstarávaní otvára možnosť, aby sa približne pol miliardy eur mohlo rozdeľovať netransparentne a bez reálnej súťaže.„Možnosti firiem brániť sa voči neférovým podmienkam v tendroch tak budú minimálne. Vláda navyše narúša nezávislosť Úradu pre verejné obstarávanie ÚVO ) tým, že si naň dosadí vlastného podpredsedu pre strategické investície, z ktorého vytvára druhého štatutára úradu,” priblížil Ján Hargaš. Verejné obstarávanie podľa neho určite potrebuje zefektívniť, ale nie takto.Odborník PS na verejné obstarávanie Pavol Krajči vidí riešenie v rozumnej úprave limitov pri zachovaní zverejňovania zákaziek, odklonení sa od zbytočných dvojfázových súťaží a byrokracie či v štátnom i samosprávnom centrálnom obstarávaní tovarov a služieb ako elektrika, plyn či IT služby.„Investovať je dôležité najmä do prípravnej fázy verejného obstarávania,” uzavrel.