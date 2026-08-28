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28. augusta 2026

Progresívci opäť vedú vo volebnom prieskume, do parlamentu by naopak neprešli Demokrati


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) JOJ 24 Prieskum Prieskum agentúry AKO prieskum preferencií Volebné preferencie volebný model Volebný prieskum

Progresívcov by volilo rovných 21 percent opýtaných. Ak by sa voľby konali v auguste, zvíťazili by v nich progresívci. Volilo by ich rovných 21 percent opýtaných. Vyplynulo to z prieskumu



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65b252bdc8c14425494406 676x450 28.8.2026 (SITA.sk) - Progresívcov by volilo rovných 21 percent opýtaných.


Ak by sa voľby konali v auguste, zvíťazili by v nich progresívci. Volilo by ich rovných 21 percent opýtaných. Vyplynulo to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ 24. Za Progresívnym Slovenskom by nasledovala strana Smer-SD so 17,7 percentami.

O štvrté miesto sa delí Hlas a liberáli


Hnutie Republika by tradične skončilo na treťom mieste so ziskom 9,8 percenta. Agentúra vykonávala prieskum od 6. do 14. augusta na vzorke tisíc respondentov. O štvrté miesto by sa podľa prieskumu delila strana Sloboda a Solidarita so stranou Hlas-SD.

Získali by zhodne po 8,8 percenta voličských hlasov. Do parlamentu by sa ďalej dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie (7,8 %) a tiež Hnutie Slovensko so ziskom 7,7 percenta.

Koalícia by nedokázala zostaviť väčšinu


Do Národnej rady by sa nedostala koaličná Slovenská národná strana (4,7 %) a pod hranicou zvoliteľnosti sa tento mesiac ocitli aj Demokrati (4,3 %), ktorí si oproti júlovému prieskumu pohoršili o 1,5 percentuálneho bodu.

Maďarskú alianciu a Právo na pravdu by volilo zhodne po 2,9 percenta voličov a hnutie Sme rodina pochodilo s 2,7 percentami. Zvyšné politické subjekty neprekročili hranicu jedného percenta.

Ak by sa voľby konali v čase prieskumu, do parlamentu by sa dostalo sedem politických subjektov. Z prieskumu vyplýva, že strany súčasnej vládnej koalície by nedokázali zostaviť väčšinu.

Demokrati by sa do parlamentu nedostali


Národniari by sa do parlamentu už nedostali, Smer-SD by získal 33 kresiel a Hlas-SD by mal 16 mandátov. Väčšinu by nezostavili ani s 18 kreslami od hnutia Republika. Spoločne by mali len 67 mandátov.

Progresívci by získali 39 mandátov, liberáli 16 a Kresťanskodemokratické hnutie 14. Demokrati by sa do parlamentu tesne nedostali. Strany súčasnej opozície by tak na zostavenie väčšiny potrebovali pomoc Hnutia Slovensko, ktoré by v parlamente obsadilo 14 kresiel. Spoločne by mali 83 mandátov.


Zdroj: SITA.sk - Progresívci opäť vedú vo volebnom prieskume, do parlamentu by naopak neprešli Demokrati © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) JOJ 24 Prieskum Prieskum agentúry AKO prieskum preferencií Volebné preferencie volebný model Volebný prieskum
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