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Rodinný nákup a rozpočet pod kontrolou: 5 tipov, ako nakupovať s rozumom
Tagy: Nákup Nakupovanie PR
Rodinný nákup dokáže z rozpočtu ukrojiť poriadnu časť, o to viac sa oplatí premyslieť si ho vopred. Čo kúpiť do zásoby, kde hľadať dobrý pomer ceny a kvality a ako sa vyhnúť veciam, ...
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28.8.2026 (SITA.sk) - Rodinný nákup dokáže z rozpočtu ukrojiť poriadnu časť, o to viac sa oplatí premyslieť si ho vopred.
Čo kúpiť do zásoby, kde hľadať dobrý pomer ceny a kvality a ako sa vyhnúť veciam, ktoré skončia nepoužité? Týchto päť jednoduchých pravidiel vám pomôže poskladať nákup na celý týždeň tak, aby bola spokojná rodina aj peňaženka.
Čo budeme tento týždeň variť? Odpoveď na túto otázku vám môže ušetriť peniaze aj každodenné rozmýšľanie pred otvorenou chladničkou. Odborné odporúčania sa zhodujú, že plánovanie jedál a nákup podľa zoznamu pomáhajú nakúpiť cielenejšie a obmedziť plytvanie potravinami.
Nemusíte si pritom naplánovať každé jedlo od pondelka do nedele. Vyberte si niekoľko hlavných jedál a hľadajte suroviny, ktoré využijete viackrát. Zemiaky môžu byť prílohou aj základom polievky, zelenina skončí v hlavnom jedle aj šaláte a z jedného väčšieho balenia mäsa pripravíte pokojne dve rôzne jedlá.
Pred cestou do obchodu otvorte chladničku, mrazničku aj špajzu. Možno zistíte, že základ na niekoľko jedál už máte a stačí dokúpiť pár ingrediencií. Aj odborníci odporúčajú plánovať jedlá podľa existujúcich zásob a toho, čo treba spotrebovať ako prvé. Praktické pravidlo? Čerstvé potraviny naplánujte na prvé dni po nákupe, trvanlivejšie suroviny a zásoby z mrazničky si nechajte na neskôr. Menej vyhodeného jedla znamená aj menej vyhodených peňazí.
Namiesto zoznamu, na ktorý zapisujete potraviny tak, ako vám napadnú, si ho rozdeľte podľa kategórií: ovocie a zelenina, pečivo, mäso, mliečne výrobky, trvanlivé potraviny, mrazené výrobky či drogéria. V predajni sa budete pohybovať systematickejšie a ľahšie sa budete držať toho, čo skutočne potrebujete. Aj odporúčania pre plánovanie nákupov radia organizovať zoznam podľa jednotlivých častí predajne. A ešte jeden jednoduchý trik: na veľký nákup nechoďte hladní.
Ak je niečo, čo pravidelne kupujete, práve za výhodnejšiu cenu, pokojne tomu prispôsobte jedálny lístok. Pri trvanlivých potravinách môže dávať zmysel kúpiť aj niečo navyše do zásoby. Pri plánovaní nákupu sa preto oplatí pozerať aj na ďalšie možnosti úspory – vernostné zľavy, kupóny či cashback na ďalší nákup.
Pri porovnávaní cien sa nepozerajte iba na známe logo. Pod vlastnou značkou obchodného reťazca môže byť kvalitný výrobok za priaznivejšiu cenu. Príkladom je COOP Jednota, najväčšia domáca maloobchodná sieť, ktorá pri vlastných značkách kladie dôraz na kvalitu, chuť aj spoluprácu so slovenskými dodávateľmi.
Ak strážite rozpočet, siahnite po rade Dobrá cena so širokou ponukou cenovo dostupných výrobkov na každý deň. V tomto rade nájdete viac ako stovku výrobkov každodennej spotreby – od mlieka, jogurtov či múky cez ďalšie čerstvé a trvanlivé potraviny až po nápoje a vybrané nepotravinové produkty. Je to tak dobrý základ na položky, ktoré v košíku končia pravidelne a pri ktorých sa aj malé cenové rozdiely môžu pri týždennom nákupe spočítať.
Mamičkine dobroty zase stavajú na slovenských výrobkoch, domácich surovinách a chutiach, ktoré poznáme z tradičnej kuchyne. Najnovšie obľúbený rad rozširuje aj novinka v podobe makových šúľancov v 400-gramovom balení – praktická voľba na sladký obed či večeru, keď chcete domácu klasiku, ale na zdĺhavé varenie nie je čas. Novinka tak dopĺňa sortiment výrobkov inšpirovaných jedlami a chuťami, ktoré poznáme z domácej kuchyne.
Navyše, práve teraz sa vlastné značky COOP Jednoty oplatia ešte viac. Do 16. septembra sú produkty dostupné za zvýhodnené ceny a pri nákupe vlastných značiek od 10 do 100 eur získajú zákazníci kupón na zľavu až do 10 eur na ďalší nákup. Navyše, používatelia mobilnej aplikácie COOP Jednota Klub – "Appkáči" môžu každý týždeň vďaka kupónom v "appke” nakupovať ešte výhodnejšie. Zvýhodnené ceny, cashback aj zľavy pre "Appkáčov” tak dávajú zákazníkom viacero možností, ako pri bežnom nákupe ušetriť. Viac informácií a podmienky akcie sú dostupné na www.coop.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Rodinný nákup a rozpočet pod kontrolou: 5 tipov, ako nakupovať s rozumom © SITA Všetky práva vyhradené.
Čo kúpiť do zásoby, kde hľadať dobrý pomer ceny a kvality a ako sa vyhnúť veciam, ktoré skončia nepoužité? Týchto päť jednoduchých pravidiel vám pomôže poskladať nákup na celý týždeň tak, aby bola spokojná rodina aj peňaženka.
1. Najskôr plánujte, až potom nakupujte
Čo budeme tento týždeň variť? Odpoveď na túto otázku vám môže ušetriť peniaze aj každodenné rozmýšľanie pred otvorenou chladničkou. Odborné odporúčania sa zhodujú, že plánovanie jedál a nákup podľa zoznamu pomáhajú nakúpiť cielenejšie a obmedziť plytvanie potravinami.
Nemusíte si pritom naplánovať každé jedlo od pondelka do nedele. Vyberte si niekoľko hlavných jedál a hľadajte suroviny, ktoré využijete viackrát. Zemiaky môžu byť prílohou aj základom polievky, zelenina skončí v hlavnom jedle aj šaláte a z jedného väčšieho balenia mäsa pripravíte pokojne dve rôzne jedlá.
2. Nakupovať začnite ešte doma
Pred cestou do obchodu otvorte chladničku, mrazničku aj špajzu. Možno zistíte, že základ na niekoľko jedál už máte a stačí dokúpiť pár ingrediencií. Aj odborníci odporúčajú plánovať jedlá podľa existujúcich zásob a toho, čo treba spotrebovať ako prvé. Praktické pravidlo? Čerstvé potraviny naplánujte na prvé dni po nákupe, trvanlivejšie suroviny a zásoby z mrazničky si nechajte na neskôr. Menej vyhodeného jedla znamená aj menej vyhodených peňazí.
3. Dobrý nákupný zoznam má systém
Namiesto zoznamu, na ktorý zapisujete potraviny tak, ako vám napadnú, si ho rozdeľte podľa kategórií: ovocie a zelenina, pečivo, mäso, mliečne výrobky, trvanlivé potraviny, mrazené výrobky či drogéria. V predajni sa budete pohybovať systematickejšie a ľahšie sa budete držať toho, čo skutočne potrebujete. Aj odporúčania pre plánovanie nákupov radia organizovať zoznam podľa jednotlivých častí predajne. A ešte jeden jednoduchý trik: na veľký nákup nechoďte hladní.
4. Sledujte výhodné ceny a počítajte
Ak je niečo, čo pravidelne kupujete, práve za výhodnejšiu cenu, pokojne tomu prispôsobte jedálny lístok. Pri trvanlivých potravinách môže dávať zmysel kúpiť aj niečo navyše do zásoby. Pri plánovaní nákupu sa preto oplatí pozerať aj na ďalšie možnosti úspory – vernostné zľavy, kupóny či cashback na ďalší nákup.
5. Dajte šancu vlastným značkám
Pri porovnávaní cien sa nepozerajte iba na známe logo. Pod vlastnou značkou obchodného reťazca môže byť kvalitný výrobok za priaznivejšiu cenu. Príkladom je COOP Jednota, najväčšia domáca maloobchodná sieť, ktorá pri vlastných značkách kladie dôraz na kvalitu, chuť aj spoluprácu so slovenskými dodávateľmi.
Ak strážite rozpočet, siahnite po rade Dobrá cena so širokou ponukou cenovo dostupných výrobkov na každý deň. V tomto rade nájdete viac ako stovku výrobkov každodennej spotreby – od mlieka, jogurtov či múky cez ďalšie čerstvé a trvanlivé potraviny až po nápoje a vybrané nepotravinové produkty. Je to tak dobrý základ na položky, ktoré v košíku končia pravidelne a pri ktorých sa aj malé cenové rozdiely môžu pri týždennom nákupe spočítať.
Mamičkine dobroty zase stavajú na slovenských výrobkoch, domácich surovinách a chutiach, ktoré poznáme z tradičnej kuchyne. Najnovšie obľúbený rad rozširuje aj novinka v podobe makových šúľancov v 400-gramovom balení – praktická voľba na sladký obed či večeru, keď chcete domácu klasiku, ale na zdĺhavé varenie nie je čas. Novinka tak dopĺňa sortiment výrobkov inšpirovaných jedlami a chuťami, ktoré poznáme z domácej kuchyne.
Navyše, práve teraz sa vlastné značky COOP Jednoty oplatia ešte viac. Do 16. septembra sú produkty dostupné za zvýhodnené ceny a pri nákupe vlastných značiek od 10 do 100 eur získajú zákazníci kupón na zľavu až do 10 eur na ďalší nákup. Navyše, používatelia mobilnej aplikácie COOP Jednota Klub – "Appkáči" môžu každý týždeň vďaka kupónom v "appke” nakupovať ešte výhodnejšie. Zvýhodnené ceny, cashback aj zľavy pre "Appkáčov” tak dávajú zákazníkom viacero možností, ako pri bežnom nákupe ušetriť. Viac informácií a podmienky akcie sú dostupné na www.coop.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Rodinný nákup a rozpočet pod kontrolou: 5 tipov, ako nakupovať s rozumom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Nákup Nakupovanie PR
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