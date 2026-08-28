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28. augusta 2026

Turecký dron preletel ponad grécke letisko, Atény k nemu vyslali stíhačky F-16


Tagy: Dron Grécko-turecké vzťahy narušenie vzdušného priestoru

Incident pri letisku v Alexandrupolise ovplyvnil prevádzku, armáda ho však neoznačila za vážny. Grécko v piatok vyslalo stíhačky F-16 po ...



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gettyimages 1130762417 676x430 28.8.2026 (SITA.sk) - Incident pri letisku v Alexandrupolise ovplyvnil prevádzku, armáda ho však neoznačila za vážny.


Grécko v piatok vyslalo stíhačky F-16 po tom, ako dron, ktorý údajne priletel z Turecka, narušil grécky vzdušný priestor pri prístavnom meste Alexandrupolis neďaleko grécko-tureckých hraníc.

Dve stíhačky


Podľa štátnej televízie ERTnews dron preletel v blízkosti vzletovej a pristávacej dráhy letiska v Alexandrupolise práve v čase, keď sa na odlet pripravovalo dopravné lietadlo. Dve grécke stíhačky F-16, ktoré boli v pohotovosti, následne okamžite vzlietli.

Portál Ekathimerini uviedol, že dopravnému lietadlu nariadili použiť inú vzletovú dráhu a po štarte zostať dočasne v nízkej letovej hladine, kým nebude priestor bezpečný.

Čoraz viac dronov


„Nebolo to vážne,“ povedal pre AFP grécky vojenský zdroj. Dodal, že grécke vzdušné sily riešia podobné incidenty a zachytenia vzdušných cieľov na severovýchode krajiny aj nad Egejským morom prakticky denne.

Grécko a Turecko sú síce členmi Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), dlhodobo ich však zaťažujú spory o suverenitu, námorné hranice a vymedzenie vzdušného priestoru v Egejskom mori. Grécke úrady evidujú od roku 2025 rastúci počet prienikov dronov.


Zdroj: SITA.sk - Turecký dron preletel ponad grécke letisko, Atény k nemu vyslali stíhačky F-16 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dron Grécko-turecké vzťahy narušenie vzdušného priestoru
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