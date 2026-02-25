|
Streda 25.2.2026
Meniny má Frederik, Frederika
|
25. februára 2026
Progresívci podali podnet na NKÚ pre rekonštrukciu Kukurice, podľa Števulovej sa stala symbolom plytvania verejnými zdrojmi – VIDEO
Progresívci podali podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) pre rekonštrukciu Kukurice. Ako ...
25.2.2026 (SITA.sk) - Progresívci podali podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) pre rekonštrukciu Kukurice. Ako zdôraznila poslankyňa Zuzana Števulová (PS), Kukurica sa stala symbolom absolútneho vládneho plytvania finančnými zdrojmi krajiny.
"Najskôr to bola machová stena a obrovská LED obrazovka, ktorá nie je v súlade s územným plánom mestskej časti. Potom sme sa dozvedeli o predražených kuchynkách, spotrebičoch prémiovej značky, predražených interiérových dverách, fasádach, no a nakoniec prišli pisoáre za 600 eur, keď vieme, že bežné pisoáre normálnej kvality stoja niečo medzi 50 až 150 eurami," povedala Števulová, podľa ktorej ide o nevídané plytvanie verejnými zdrojmi, navyše v čase ekonomickej krízy.
Progresívne Slovensko sa preto rozhodlo podať podnet na NKÚ. Na úrad apelujú, aby podnet vnímal ako jednu z priorít a začal konať ešte v tomto roku.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci podali podnet na NKÚ pre rekonštrukciu Kukurice, podľa Števulovej sa stala symbolom plytvania verejnými zdrojmi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
