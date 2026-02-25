Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 25.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Frederik, Frederika
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

25. februára 2026

Progresívci podali podnet na NKÚ pre rekonštrukciu Kukurice, podľa Števulovej sa stala symbolom plytvania verejnými zdrojmi – VIDEO


Tagy: Kukurica podnet

Progresívci podali podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) pre rekonštrukciu Kukurice. Ako ...



Zdieľať
25.2.2026 (SITA.sk) - Progresívci podali podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) pre rekonštrukciu Kukurice. Ako zdôraznila poslankyňa Zuzana Števulová (PS), Kukurica sa stala symbolom absolútneho vládneho plytvania finančnými zdrojmi krajiny.


"Najskôr to bola machová stena a obrovská LED obrazovka, ktorá nie je v súlade s územným plánom mestskej časti. Potom sme sa dozvedeli o predražených kuchynkách, spotrebičoch prémiovej značky, predražených interiérových dverách, fasádach, no a nakoniec prišli pisoáre za 600 eur, keď vieme, že bežné pisoáre normálnej kvality stoja niečo medzi 50 až 150 eurami," povedala Števulová, podľa ktorej ide o nevídané plytvanie verejnými zdrojmi, navyše v čase ekonomickej krízy.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Progresívne Slovensko sa preto rozhodlo podať podnet na NKÚ. Na úrad apelujú, aby podnet vnímal ako jednu z priorít a začal konať ešte v tomto roku.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Progresívci podali podnet na NKÚ pre rekonštrukciu Kukurice, podľa Števulovej sa stala symbolom plytvania verejnými zdrojmi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kukurica podnet
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovenská katolícka charita aj naďalej poskytuje humanitárnu pomoc obyvateľom vojnou zasiahnutej Ukrajiny
<< predchádzajúci článok
Záchranná akcia na Bukovci. Osoba sa po skoku do nádrže nevynorila, hasiči pátrajú pod ľadom – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 