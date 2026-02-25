Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

25. februára 2026

Záchranná akcia na Bukovci. Osoba sa po skoku do nádrže nevynorila, hasiči pátrajú pod ľadom – FOTO


Hasiči zasahujú na vodnej nádrži Bukovec, mala do nej skočiť osoba a už sa nevynoriť. O záchrannej akcii ...



25.2.2026 (SITA.sk) -



Hasiči zasahujú na vodnej nádrži Bukovec, mala do nej skočiť osoba a už sa nevynoriť. O záchrannej akcii informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ). Informácie o osobe, ktorá mala skočiť do vodnej nádrže, ohlásil oznamovateľ na tiesňovej linke.

„Na vodnej ploche sa stále nachádza vrstva ľadu, čo komplikuje záchranné práce. Prvotné pátranie už na mieste vykonávajú prvé privolané jednotky hasičov," uvádza KR HaZZ. Na mieste aktuálne zasahuje osem hasičov s tromi kusmi techniky, na miesto smeruje aj špeciálna hasičská ponorka určená na vyhľadávanie osôb vo vodnom prostredí.




Zdroj: SITA.sk - Záchranná akcia na Bukovci. Osoba sa po skoku do nádrže nevynorila, hasiči pátrajú pod ľadom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

