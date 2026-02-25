|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 25.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Frederik, Frederika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. februára 2026
Záchranná akcia na Bukovci. Osoba sa po skoku do nádrže nevynorila, hasiči pátrajú pod ľadom – FOTO
Tagy: Hasiči Vodná nádrž Bukovec
Hasiči zasahujú na vodnej nádrži Bukovec, mala do nej skočiť osoba a už sa nevynoriť. O záchrannej akcii ...
Zdieľať
25.2.2026 (SITA.sk) -
Hasiči zasahujú na vodnej nádrži Bukovec, mala do nej skočiť osoba a už sa nevynoriť. O záchrannej akcii informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ). Informácie o osobe, ktorá mala skočiť do vodnej nádrže, ohlásil oznamovateľ na tiesňovej linke.
„Na vodnej ploche sa stále nachádza vrstva ľadu, čo komplikuje záchranné práce. Prvotné pátranie už na mieste vykonávajú prvé privolané jednotky hasičov," uvádza KR HaZZ. Na mieste aktuálne zasahuje osem hasičov s tromi kusmi techniky, na miesto smeruje aj špeciálna hasičská ponorka určená na vyhľadávanie osôb vo vodnom prostredí.
Zdroj: SITA.sk - Záchranná akcia na Bukovci. Osoba sa po skoku do nádrže nevynorila, hasiči pátrajú pod ľadom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hasiči zasahujú na vodnej nádrži Bukovec, mala do nej skočiť osoba a už sa nevynoriť. O záchrannej akcii informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ). Informácie o osobe, ktorá mala skočiť do vodnej nádrže, ohlásil oznamovateľ na tiesňovej linke.
„Na vodnej ploche sa stále nachádza vrstva ľadu, čo komplikuje záchranné práce. Prvotné pátranie už na mieste vykonávajú prvé privolané jednotky hasičov," uvádza KR HaZZ. Na mieste aktuálne zasahuje osem hasičov s tromi kusmi techniky, na miesto smeruje aj špeciálna hasičská ponorka určená na vyhľadávanie osôb vo vodnom prostredí.
Zdroj: SITA.sk - Záchranná akcia na Bukovci. Osoba sa po skoku do nádrže nevynorila, hasiči pátrajú pod ľadom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hasiči Vodná nádrž Bukovec
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Progresívci podali podnet na NKÚ pre rekonštrukciu Kukurice, podľa Števulovej sa stala symbolom plytvania verejnými zdrojmi – VIDEO
Progresívci podali podnet na NKÚ pre rekonštrukciu Kukurice, podľa Števulovej sa stala symbolom plytvania verejnými zdrojmi – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Tragédia v Komárne: Pád strechy v Klientskom centre neprežila jedna osoba, na miesto smeruje aj Šutaj Eštok – FOTO
Tragédia v Komárne: Pád strechy v Klientskom centre neprežila jedna osoba, na miesto smeruje aj Šutaj Eštok – FOTO