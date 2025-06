Progresívci rešpektujú rozhodnutie súdu v prípade bývalého šéfa SIS Pčolinského

20-tisícový úplatok

Umelé kauzy





Podľa obžaloby mal Pčolinský v roku 2020 prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava Kollára, ktorý si tak chcel zabezpečiť, aby sa o neho prestala SIS zaujímať. Bývalému šéfovi Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítovi Makóovi dal podľa obžaloby Zoroslav Kollár 40-tisíc eur. Ten mal peniaze odovzdať bývalému námestníkovi SIS Borisovi Beňovi, z ktorých 20-tisíc eur údajne dostal Pčolinský.





17.6.2025 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko rešpektuje verdikt sudcu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) , ktorý oslobodil exriaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského spod obžaloby.Sudca Rastislav Stieranka v pondelok oslobodil Pčolinského v kauze údajného prijímania úplatku, dôvodom oslobodzujúceho rozsudku je, že sa nepodarilo prokurátorovi preukázať, že skutok spáchal obžalovaný.Kauza sa týka údajného úplatku 20-tisíc eur pre obžalovaného za to, že SIS si prestane všímať právnika Zoroslava Kollára „Rešpektujeme rozhodnutie nezávislého súdu na rozdiel od ľudí zo strany Smer-SD a tejto vládnej koalície, ktorí zakaždým majú potrebu spochybňovať sudcu, ak sa im to rozhodnutie nepáči, zakaždým majú potrebu kričať, že to je nespravodlivé, že to je nejaký politický aktivista, tak my nič také nerobíme,“ uviedol pre agentúru SITA predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka Podľa lídra progresívcov, by politici mali menej komentovať rozhodnutia nezávislých súdov. „Ak si vážime právny štát, a jeho súčasťou je nezávislé súdnictvo, tak nemôžeme mať situácie, v ktorej politici – naviac z pozície vládnej moci – šikanujú sudcov, lebo sa im nepáči nejaké rozhodnutie,“ zdôraznil Šimečka.Poslanca Národnej rady SR za Smer-SD Jána Podmanického rozhodnutie súdu neprekvapilo. „Väčšinu káuz, ktoré sa teatrálne rozbehli za vlády Igora Matoviča, považujem za umelé, vykonštruované a zmanipulované, čiže mňa toto rozhodnutie súdu neprekvapuje,“ reagoval Podmanický.