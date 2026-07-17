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17. júla 2026
Progresívci sa rozhodli pritvrdiť v komunikácii. Výsledok je, že Uhrík je populárnejší od Šimečku, kritizuje generál Macko
Tagy: Komunikácia
Macko v súvislosti s progresívcami kritizoval ich stratégiu a konštatoval, že „si nedajú povedať“. Pritvrdiť bolo nevyhnutné, vysvetľovala nedávno komunikáciu
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17.7.2026 (SITA.sk) - Macko v súvislosti s progresívcami kritizoval ich stratégiu a konštatoval, že „si nedajú povedať“.
Pritvrdiť bolo nevyhnutné, vysvetľovala nedávno komunikáciu Progresívneho Slovenska predsedníčka klubu Zuzana Mesterová v rozhovore pre Denník N.
„Nám takáto komunikácia nie je blízka, nezačali sme s ňou, ale vieme úder vrátiť, keď je latka takto nastavená. Robert Fico si evidentne povedal, že toto bude jeho komunikácia až do volieb. Keď raz nejako nakreslí ihrisko, nemôžeme hrať inú hru,“ uviedla Mesterová.
Na vyjadrenia Mesterovej reagoval na sociálnej sieti predseda mimoparlamentnej politickej strany ODS – Občianski demokrati Slovenska, Pavel Macko, ktorý v súvislosti s progresívcami kritizoval ich stratégiu a konštatoval, že „si nedajú povedať“.
„Ak je výsledkom to, že pravicový extrémista Milan Uhrík je populárnejší ako predseda PS Šimečka, tak je tá stratégia PS jednoducho zlá. Koalíciu PS/SPOLU potopila 'geniálna' stratégia PS vrátane 'Poďme do nich!'. Pád zo 17 % na 6,96 % sa hneď tak nevidí,“ vyhlásil Macko.
Podľa generála a experta na obranu by sa opozícia mala predovšetkým zamerať na predstavenie vlastnej vízie. „K pani Mesterovej a kolegom z opozície: Slovensko sa zmení iba vtedy, ak opozícia nakreslí svoje ihrisko, predstaví svoju víziu a bude hrať svoju hru. Len tak má šancu vyhrať. Na Ficovom a Uhríkovom ihrisku je to Mission Impossible,“ myslí generál Macko.
V tejto súvislosti Macko pripomenul progresívcom tisícročné známe taktiky. Jedným takým je strategické vyhýbanie sa sile: Vo vojne je hlavným pravidlom vyhýbať sa tomu, čo je silné, a udrieť na to, čo je slabé.
Macko na základe toho konštatuje, že ak má nepriateľ v nejakom bode prevahu, treba sa tomu bodu vyhnúť. Vo vojne je cesta k víťazstvu v tom, že sa vyhneš sile a zaútočíš na slabosť, pripomína generál známe pravidlo.
Úspešný bojovník vnucuje svoju vôľu nepriateľovi, ale nenechá si vnútiť vôľu nepriateľa, uzavrel svoj príspevok Macko známym citátom.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci sa rozhodli pritvrdiť v komunikácii. Výsledok je, že Uhrík je populárnejší od Šimečku, kritizuje generál Macko © SITA Všetky práva vyhradené.
Pritvrdiť bolo nevyhnutné, vysvetľovala nedávno komunikáciu Progresívneho Slovenska predsedníčka klubu Zuzana Mesterová v rozhovore pre Denník N.
„Nám takáto komunikácia nie je blízka, nezačali sme s ňou, ale vieme úder vrátiť, keď je latka takto nastavená. Robert Fico si evidentne povedal, že toto bude jeho komunikácia až do volieb. Keď raz nejako nakreslí ihrisko, nemôžeme hrať inú hru,“ uviedla Mesterová.
Stratégia PS je zlá
Na vyjadrenia Mesterovej reagoval na sociálnej sieti predseda mimoparlamentnej politickej strany ODS – Občianski demokrati Slovenska, Pavel Macko, ktorý v súvislosti s progresívcami kritizoval ich stratégiu a konštatoval, že „si nedajú povedať“.
„Ak je výsledkom to, že pravicový extrémista Milan Uhrík je populárnejší ako predseda PS Šimečka, tak je tá stratégia PS jednoducho zlá. Koalíciu PS/SPOLU potopila 'geniálna' stratégia PS vrátane 'Poďme do nich!'. Pád zo 17 % na 6,96 % sa hneď tak nevidí,“ vyhlásil Macko.
Podľa generála a experta na obranu by sa opozícia mala predovšetkým zamerať na predstavenie vlastnej vízie. „K pani Mesterovej a kolegom z opozície: Slovensko sa zmení iba vtedy, ak opozícia nakreslí svoje ihrisko, predstaví svoju víziu a bude hrať svoju hru. Len tak má šancu vyhrať. Na Ficovom a Uhríkovom ihrisku je to Mission Impossible,“ myslí generál Macko.
Vyhýbať sa sile
V tejto súvislosti Macko pripomenul progresívcom tisícročné známe taktiky. Jedným takým je strategické vyhýbanie sa sile: Vo vojne je hlavným pravidlom vyhýbať sa tomu, čo je silné, a udrieť na to, čo je slabé.
Macko na základe toho konštatuje, že ak má nepriateľ v nejakom bode prevahu, treba sa tomu bodu vyhnúť. Vo vojne je cesta k víťazstvu v tom, že sa vyhneš sile a zaútočíš na slabosť, pripomína generál známe pravidlo.
Úspešný bojovník vnucuje svoju vôľu nepriateľovi, ale nenechá si vnútiť vôľu nepriateľa, uzavrel svoj príspevok Macko známym citátom.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci sa rozhodli pritvrdiť v komunikácii. Výsledok je, že Uhrík je populárnejší od Šimečku, kritizuje generál Macko © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Komunikácia
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