Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 17.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bohuslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. júla 2026

Progresívci sa rozhodli pritvrdiť v komunikácii. Výsledok je, že Uhrík je populárnejší od Šimečku, kritizuje generál Macko


Tagy: Komunikácia

Macko v súvislosti s progresívcami kritizoval ich stratégiu a konštatoval, že „si nedajú povedať“. Pritvrdiť bolo nevyhnutné, vysvetľovala nedávno komunikáciu



Zdieľať
17.7.2026 (SITA.sk) - Macko v súvislosti s progresívcami kritizoval ich stratégiu a konštatoval, že „si nedajú povedať“.


Pritvrdiť bolo nevyhnutné, vysvetľovala nedávno komunikáciu Progresívneho Slovenska predsedníčka klubu Zuzana Mesterová v rozhovore pre Denník N.

„Nám takáto komunikácia nie je blízka, nezačali sme s ňou, ale vieme úder vrátiť, keď je latka takto nastavená. Robert Fico si evidentne povedal, že toto bude jeho komunikácia až do volieb. Keď raz nejako nakreslí ihrisko, nemôžeme hrať inú hru,“ uviedla Mesterová.

Stratégia PS je zlá


Na vyjadrenia Mesterovej reagoval na sociálnej sieti predseda mimoparlamentnej politickej strany ODS – Občianski demokrati Slovenska, Pavel Macko, ktorý v súvislosti s progresívcami kritizoval ich stratégiu a konštatoval, že „si nedajú povedať“.

Ak je výsledkom to, že pravicový extrémista Milan Uhrík je populárnejší ako predseda PS Šimečka, tak je tá stratégia PS jednoducho zlá. Koalíciu PS/SPOLU potopila 'geniálna' stratégia PS vrátane 'Poďme do nich!'. Pád zo 17 % na 6,96 % sa hneď tak nevidí,“ vyhlásil Macko.

Podľa generála a experta na obranu by sa opozícia mala predovšetkým zamerať na predstavenie vlastnej vízie. „K pani Mesterovej a kolegom z opozície: Slovensko sa zmení iba vtedy, ak opozícia nakreslí svoje ihrisko, predstaví svoju víziu a bude hrať svoju hru. Len tak má šancu vyhrať. Na Ficovom a Uhríkovom ihrisku je to Mission Impossible,“ myslí generál Macko.

Vyhýbať sa sile


V tejto súvislosti Macko pripomenul progresívcom tisícročné známe taktiky. Jedným takým je strategické vyhýbanie sa sile: Vo vojne je hlavným pravidlom vyhýbať sa tomu, čo je silné, a udrieť na to, čo je slabé.

Macko na základe toho konštatuje, že ak má nepriateľ v nejakom bode prevahu, treba sa tomu bodu vyhnúť. Vo vojne je cesta k víťazstvu v tom, že sa vyhneš sile a zaútočíš na slabosť, pripomína generál známe pravidlo.

Úspešný bojovník vnucuje svoju vôľu nepriateľovi, ale nenechá si vnútiť vôľu nepriateľa, uzavrel svoj príspevok Macko známym citátom.


Zdroj: SITA.sk - Progresívci sa rozhodli pritvrdiť v komunikácii. Výsledok je, že Uhrík je populárnejší od Šimečku, kritizuje generál Macko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunikácia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Reakcia bola rýchla: Čína obvinila amerického prezidenta z rozširovania klamstiev o zasahovaní do volieb v USA
<< predchádzajúci článok
Turistov na chorvátskom ostrove Hvar vystrašilo meteocunami, lode sa zrazu ocitli na suchu – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 