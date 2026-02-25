|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 25.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Frederik, Frederika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. februára 2026
Progresívci spúšťajú verejnú výzvu. Fico podľa Šimečku potvrdil, že chce drasticky obmedziť voľby zo zahraničia – VIDEO
Premiér chce drasticky obmedziť voľby zo zahraničia. Progresívci reagujú a spúšťajú verejnú výzvu. "Naše informácie sa potvrdili a
Zdieľať
25.2.2026 (SITA.sk) - Premiér chce drasticky obmedziť voľby zo zahraničia. Progresívci reagujú a spúšťajú verejnú výzvu. "Naše informácie sa potvrdili a Robert Fico musel pod naším tlakom priznať, že chcú drasticky obmedziť voľby zo zahraničia. Robia to z jediného dôvodu. Lebo v nich prehrávajú," vyhlásil predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Desiatky tisíc Slovákov v zahraničí si podľa neho želá zmenu, a preto nebudú voliť Smer-SD.
"Fico sa tak veľmi bojí prehry, že chce ľuďom obmedziť volebné právo. Keď je ochotný urobiť toto, čo bude nasledovať?" dodal Šimečka s tým, že Fico to robí ešte aj zbabelo.
"Vraj jeho poslanci o tom diskutujú a on s nimi súhlasí. Akoby on nebol premiér krajiny a šéf strany. Opäť to v parlamente zbabelo prilepia k nejakému zákonu, aby ho schválili o polnoci," upozornil predseda PS.
Zdôraznil však, že sa im to nepodarí. "My budeme bojovať aj v parlamente a budeme vyvíjať verejný tlak. Náš tlak už donútil Fica priznať farbu a budeme v ňom pokračovať," vyhlásil Šimečka a informoval o spustení verejnej výzvy na nevezmunamvolby.sk.
V utorok 24. februára prišlo PS s informáciou o tom, že vláda pripravuje obmedzenie volebného práva, konkrétne voľby zo zahraničia. "Vláda chce zákonom obmedziť volenie zo zahraničia, a to takým spôsobom, že namiesto hlasovania poštou, ako je to dnes, bude musieť občan SR žijúci v zahraničí ísť na ambasádu a odvoliť tam," povedal Šimečka.
Predseda PS v tom vidí snahu obmedziť voľbu ľuďom v zahraničí, z ktorých väčšina volila v posledných voľbách strany súčasnej opozície. Spresnil, že poštou zo zahraničia volilo 60-tisíc ľudí zo 104 krajín. Z nich 61 percent volilo PS a dokopy až 77 percent volilo súčasné opozičné strany. Smer-SD volilo len šesť percent Slovákov v zahraničí.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci spúšťajú verejnú výzvu. Fico podľa Šimečku potvrdil, že chce drasticky obmedziť voľby zo zahraničia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
"Fico sa tak veľmi bojí prehry, že chce ľuďom obmedziť volebné právo. Keď je ochotný urobiť toto, čo bude nasledovať?" dodal Šimečka s tým, že Fico to robí ešte aj zbabelo.
"Vraj jeho poslanci o tom diskutujú a on s nimi súhlasí. Akoby on nebol premiér krajiny a šéf strany. Opäť to v parlamente zbabelo prilepia k nejakému zákonu, aby ho schválili o polnoci," upozornil predseda PS.
Zdôraznil však, že sa im to nepodarí. "My budeme bojovať aj v parlamente a budeme vyvíjať verejný tlak. Náš tlak už donútil Fica priznať farbu a budeme v ňom pokračovať," vyhlásil Šimečka a informoval o spustení verejnej výzvy na nevezmunamvolby.sk.
V utorok 24. februára prišlo PS s informáciou o tom, že vláda pripravuje obmedzenie volebného práva, konkrétne voľby zo zahraničia. "Vláda chce zákonom obmedziť volenie zo zahraničia, a to takým spôsobom, že namiesto hlasovania poštou, ako je to dnes, bude musieť občan SR žijúci v zahraničí ísť na ambasádu a odvoliť tam," povedal Šimečka.
Predseda PS v tom vidí snahu obmedziť voľbu ľuďom v zahraničí, z ktorých väčšina volila v posledných voľbách strany súčasnej opozície. Spresnil, že poštou zo zahraničia volilo 60-tisíc ľudí zo 104 krajín. Z nich 61 percent volilo PS a dokopy až 77 percent volilo súčasné opozičné strany. Smer-SD volilo len šesť percent Slovákov v zahraničí.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci spúšťajú verejnú výzvu. Fico podľa Šimečku potvrdil, že chce drasticky obmedziť voľby zo zahraničia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Tragická zrážka vlaku s autom pri Prešove si vyžiadala dve ľudské obete
Tragická zrážka vlaku s autom pri Prešove si vyžiadala dve ľudské obete
<< predchádzajúci článok
Trnava sa vzdala vládnej dotácie, primátor Bročka ju prenechal obciam v regióne
Trnava sa vzdala vládnej dotácie, primátor Bročka ju prenechal obciam v regióne