 Streda 25.2.2026
 Z domova

25. februára 2026

Trnava sa vzdala vládnej dotácie, primátor Bročka ju prenechal obciam v regióne


Tagy: Financovanie samospráv Primátor Trnavy Samosprávy Výjazdové rokovanie vlády

Mesto Trnava nefiguruje v dlhom zozname samospráv, medzi ktoré v stredu vláda na výjazdovom rokovaní v Smoleniciach rozdelila zhruba dva milióny eur. Obce a mestá podľa tohto zoznamu dostanú ...



img_7802 676x451 25.2.2026 (SITA.sk) - Mesto Trnava nefiguruje v dlhom zozname samospráv, medzi ktoré v stredu vláda na výjazdovom rokovaní v Smoleniciach rozdelila zhruba dva milióny eur. Obce a mestá podľa tohto zoznamu dostanú niekoľkotisícové čiastky na verejno-prospešné aktivity.

Spolupráca regiónov


Primátor Trnavy Peter Bročka povedal, že sa týchto peňazí vzdal v prospech obcí v regióne. „Bolo nám pred rokovaním vlády ponúknutých približne 10-tisíc eur. Ja som povedal, že najlepší účel tieto peniaze splnia, keď budú prerozdelené medzi chudobnejšie obce v regióne,“ povedal po rokovaní vlády na Smolenickom zámku Bročka.

Dodal, že označenie chudobnejšie nemyslí v žiadnom prípade negatívne ani posmešne, ale starostovia obcí budú podľa neho určite vedieť tieto peniaze lepšie využiť. „Pre nás je to aj taká symbolika spolupráce v regióne. Urobil som to rád,“ povedal Bročka. Dodal, že ho v každom prípade potešilo, že peniaze boli vyčlenené pre iné organizácie v meste. Vláda pre okres Trnava uvoľnila celkovo vyše 730-tisíc eur.

Uvoľnené peniaze


Mestu Hlohovec vláda priklepla 11-tisíc eur, ktoré podľa primátora Ivana Baranoviča pôjdu na prekrytie ľadovej plochy. Spolu pre okres Hlohovec vláda vyčlenila 280-tisíc eur.

Mesto Piešťany dostane takisto 11-tisíc eur, ktoré použije na riešenie havarijnej situácie Kolonádového mosta. Zároveň dostal primátor Peter Jančovič prísľub, že s Kolonádovým mostom pomôže ministerstvo obrany, prípadne niektoré iné ministerstvo. Do okresu Piešťany vláda uvoľnila 416-tisíc eur.


Zdroj: SITA.sk - Trnava sa vzdala vládnej dotácie, primátor Bročka ju prenechal obciam v regióne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Financovanie samospráv Primátor Trnavy Samosprávy Výjazdové rokovanie vlády
