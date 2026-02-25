|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 25.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Frederik, Frederika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. februára 2026
Tragická zrážka vlaku s autom pri Prešove si vyžiadala dve ľudské obete
Na nechránenom železničnom priecestí v obci Drienovská Nová Ves v okrese Prešov v stredu došlo o 15:52 k tragickej dopravnej nehode. Osobný vlak sa tam zrazil s osobným motorovým vozidlom. Podľa ...
Zdieľať
25.2.2026 (SITA.sk) - Na nechránenom železničnom priecestí v obci Drienovská Nová Ves v okrese Prešov v stredu došlo o 15:52 k tragickej dopravnej nehode. Osobný vlak sa tam zrazil s osobným motorovým vozidlom.
Podľa informácií z operačného strediska Hasičského a záchranného zboru v Prešove sa v automobile nachádzali dve osoby. Privolaný lekár u oboch konštatoval úmrtie. Okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Tragická zrážka vlaku s autom pri Prešove si vyžiadala dve ľudské obete © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa informácií z operačného strediska Hasičského a záchranného zboru v Prešove sa v automobile nachádzali dve osoby. Privolaný lekár u oboch konštatoval úmrtie. Okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Tragická zrážka vlaku s autom pri Prešove si vyžiadala dve ľudské obete © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Glück zvolal mimoriadny výbor k zastavenému vyšetrovaniu darovania zbraní Ukrajine
Glück zvolal mimoriadny výbor k zastavenému vyšetrovaniu darovania zbraní Ukrajine
<< predchádzajúci článok
Progresívci spúšťajú verejnú výzvu. Fico podľa Šimečku potvrdil, že chce drasticky obmedziť voľby zo zahraničia – VIDEO
Progresívci spúšťajú verejnú výzvu. Fico podľa Šimečku potvrdil, že chce drasticky obmedziť voľby zo zahraničia – VIDEO