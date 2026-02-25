Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

25. februára 2026

Tragická zrážka vlaku s autom pri Prešove si vyžiadala dve ľudské obete


Na nechránenom železničnom priecestí v obci Drienovská Nová Ves v okrese Prešov v stredu došlo o 15:52 k tragickej dopravnej nehode. Osobný vlak sa tam zrazil s osobným motorovým vozidlom. Podľa ...



vlak 2 676x451 25.2.2026 (SITA.sk) - Na nechránenom železničnom priecestí v obci Drienovská Nová Ves v okrese Prešov v stredu došlo o 15:52 k tragickej dopravnej nehode. Osobný vlak sa tam zrazil s osobným motorovým vozidlom.


Podľa informácií z operačného strediska Hasičského a záchranného zboru v Prešove sa v automobile nachádzali dve osoby. Privolaný lekár u oboch konštatoval úmrtie. Okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.


Zdroj: SITA.sk - Tragická zrážka vlaku s autom pri Prešove si vyžiadala dve ľudské obete © SITA Všetky práva vyhradené.

