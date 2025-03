Súdna rada nebude hodnotiť správu o právnom štáte Liberties, podľa Kosovej nemá významné postavenie

Správa o právnom štáte vypracovanou združením Liberties

Politicky angažovaná slohová práca

27.3.2025 (SITA.sk) - Súdna rada SR sa nebude osobitne zaoberať materiálom Liberties Rule of law report ani ho nijako hodnotiť. Ako ďalej v stanovisku pre agentúru SITA uviedla predsedníčka rady Marcela Kosová , rada sa v prípade potreby vyjadrí k novej Správe o právnom štáte 2025, ktorý pripravuje Európska komisia . Zástupcovia rady sa podľa Kosovej so zástupcami EK v súvislosti s prípravou novej správy už stretli.Pokiaľ ide o správu organizácie Liberties, ktorá konštatovala zhoršenie úrovne právneho štátu v SR, podľa Kosovej "je len jedným z takmer 150 zdrojov oficiálnej Správy o právnom štáte 2024 vypracovanej Európskou komisiou". "Nejde teda o žiadne dominantné či významné postavenie tejto organizácie, ktoré si autori Liberties Rule Of Law Report pripisujú," skonštatovala Kosová.Slovensko patrí podľa siete občianskych organizácií Liberties medzi krajiny, ktorých vlády systematicky rozkladajú demokraciu a právny štát. Upozornila na to organizácia Via Iuris s odvolaním sa na správu Rule of law report o stave právneho štátu v krajinách Európskej únie vypracovanou združením Liberties. Správa podľa Via Iuris podrobne opisuje oslabovanie kľúčových inštitúcií, eróziu bŕzd a protiváh a zvyšujúce sa obmedzenia základných práv a slobôd na Slovensku.Via Iuris pripomína, že Liberties Rule of law report je správa o stave právneho štátu v krajinách Európskej únie, ktorá slúži ako jeden z podkladov pre Európsku komisiu a jej hodnotiacu správu o právnom štáte.Zo šiestich hodnotených parametrov vývoja demokracie a právneho štátu sa v roku 2024 na Slovensku zhoršili až štyri z nich, konkrétne boj proti korupcii, sloboda médií, systém bŕzd a protiváh a aj prostredie pre občiansku spoločnosť. Justícia a ľudské práva podľa správy zasa oproti minulým rokom stagnovali. Ministerstvo spravodlivosti SR správu označilo za politicky angažovanú slohovú prácu, ktorá neodráža skutočný stav právneho štátu na Slovensku.Zároveň rezort tvrdí, že skutočným autorom správy je mimovládna organizácia Via Iuris, spolupracujúca s opozičnými politikmi a financovaná z dotačných schém napojených na finančníka Georga Sorosa . To podľa ministerstva predmetný dokument diskvalifikuje z objektívneho hodnotenia Slovenskej republiky.