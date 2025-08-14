Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

14. augusta 2025

Progresívci zasahujú do vnútorných záležitostí Srbska a vťahujú krajanov do opozično-koaličných sporov, tvrdí Blanár


Progresívci zasahujú do vnútorných záležitostí Srbska a vťahujú krajanov do opozično-koaličných sporov. Vyhlásil to minister zahraničných ...



Zdieľať
67d817ae0cd7c809744497 676x451 14.8.2025 (SITA.sk) - Progresívci zasahujú do vnútorných záležitostí Srbska a vťahujú krajanov do opozično-koaličných sporov. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) na sociálnej sieti. Reagoval tak na cestu predsedu Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku do Báčskeho Petrovca.

Britské zasahovanie do záleitostí


„Progresívci v tom majú ,jasno´. Oni sú vždy tí dobrí a rovnako tak politizujúci aktivisti, ktorých treba podporovať za každú cenu a kdekoľvek, čiže aj v zahraničí. Dôvod, prečo zrazu uprostred leta zvolali tlačovku a následne išiel ich predseda do Srbska, je tak progresivisticky účelovo priehľadný. Ba až sa mi chce použiť výraz transparentný," uviedol Blanár s tým, že po zverejnení informácií britských investigatívcov o tom, že zo zahraničia boli financovaní slovenskí influenceri a ďalší v záujme ovplyvňovania volieb v prospech PS, sa však o nejakej transparentnosti nedá hovoriť. To, čo PS robí v súvislosti s udalosťami v Báčskom Petrovci, je podľa Blanára zasahovanie do vnútorných záležitostí Srbska.

„Vťahujú krajanov do opozično-koaličných sporov v tejto krajine, pričom im na slovenskej menšine vôbec nezáleží. Ako ma informoval náš veľvyslanec v Srbsku, tak pán Šimečka sa v Srbsku dlho neohrial a akosi sa ,nestihol´ stretnúť ani s oficiálnymi predstaviteľmi krajanov z Báčskeho Petrovca," dodal Blanár s tým, že to dokazuje, že sa Šimečka riadi podľa scenára britského zasahovania do záležitostí iného štátu, no teraz otvorene.

Šimečka sa hnevá na ministra Blanára


„Nabrýzgať, rozvíriť letné mediálne hladiny, urobiť si fotečku a potľapkať po pleciach tých, ktorí svojimi fotkami z protivládnych protestov pošliapali podstatu apolitických slávností našich krajanov v Srbsku. Čo tam po tých, o ktorých sa údajne tak zaujímajú, a pritom ich len zneužívajú na vlastné politické ciele...," uzavrel Blanár a zdôraznil, že toto odmieta a vyjadruje podporu krajanom, aby sa nenechali vťahovať do politických hier.

Šimečka navštívil slovenských krajanov v Báčskom Petrovci a po návrate uviedol, že sa hnevá na ministra Blanára, ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (SNS) aj na premiéra Roberta Fica (Smer-SD).

„Na všetkých týchto falošných národovcov, ktorí sa zaklínajú kultúrou a tradíciami, ale keď napádajú a bijú našich krajanov v zahraničí, tak mlčia ako voš pod chrastou," vyhlásil líder progresívcov, ktorý komunikoval priamo so Slovákmi v Srbsku. Tí sa podľa jeho slov cítia úplne opustení a vydaní napospas miestnym chuligánom a bitkárom.


Incident v Srbsku


Nacionalisti v Srbsku podľa opozičných strán SaS a Progresívne Slovensko napadli najväčšiu kultúrnu akciu slovenskej menšiny, zranili aj ľudí. Organizované skupiny provokatérov podľa opozície napadli výstavu fotografií slovenských študentov z protivládnych protestov v Srbsku. Incident sa stal v srbskej Vojvodine počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci.

Opozícia preto žiada, aby vláda okamžite konala a predvolala si srbského veľvyslanca, ktorý by mal vysvetliť všetky okolnosti a aj to, ako prebieha vyšetrovanie. Europoslanci za PS súčasne vyzvali aj Európsku komisiu, aby konala, pretože niektorí vojvodinskí Slováci majú slovenské občianstvo a sú teda občanmi .


Zdroj: SITA.sk - Progresívci zasahujú do vnútorných záležitostí Srbska a vťahujú krajanov do opozično-koaličných sporov, tvrdí Blanár © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ministerka kultúry SR Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Premiér Slovenskej republiky Srbsko
Rast britskej ekonomiky prekonal očakávania
predchádzajúci článok
Severná Kórea sa Rusku chystá poskytnúť ďalších 6-tisíc vojakov

