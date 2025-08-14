|
Štvrtok 14.8.2025
Rast britskej ekonomiky prekonal očakávania
Britská ekonomika v druhom štvrťroku prekonala očakávania. Hrubý domáci produkt (HDP) krajiny sa počas apríla až júna zväčšil 0,3 percenta. Informoval o tom vo štvrtok britský štatistický úrad (ONS). Rast ...
14.8.2025 (SITA.sk) - Britská ekonomika v druhom štvrťroku prekonala očakávania. Hrubý domáci produkt (HDP) krajiny sa počas apríla až júna zväčšil 0,3 percenta. Informoval o tom vo štvrtok britský štatistický úrad (ONS). Rast ekonomiky prekonal prognózy analytikov, ktorí odhadovali, že HDP sa zväčší len o 0,1 percenta.
Posilnenie stavebníctva a sektora služieb v druhom štvrťroku pomohlo kompenzovať pokles priemyselnej produkcie. „Rast viedli služby, a to počítačové programovanie, zdravotníctvo a lízing vozidiel,“ uviedla riaditeľka ekonomickej štatistiky ONS Liz McKeownová.
„Dnešné ekonomické údaje sú pozitívne. Po silnom štarte začiatkom roka pokračoval rast v druhom štvrťroku,“ povedala britská ministerka financií Rachel Reevesová.
Zdroj: SITA.sk



