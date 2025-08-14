Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

14. augusta 2025

Rast britskej ekonomiky prekonal očakávania


Britská ekonomika v druhom štvrťroku prekonala očakávania. Hrubý domáci produkt (HDP) krajiny sa počas apríla až júna zväčšil 0,3 percenta. Informoval o tom vo štvrtok britský štatistický úrad (ONS). Rast ...



britain_economy_82877 676x451 14.8.2025 (SITA.sk) - Britská ekonomika v druhom štvrťroku prekonala očakávania. Hrubý domáci produkt (HDP) krajiny sa počas apríla až júna zväčšil 0,3 percenta. Informoval o tom vo štvrtok britský štatistický úrad (ONS). Rast ekonomiky prekonal prognózy analytikov, ktorí odhadovali, že HDP sa zväčší len o 0,1 percenta.


Posilnenie stavebníctva a sektora služieb v druhom štvrťroku pomohlo kompenzovať pokles priemyselnej produkcie. „Rast viedli služby, a to počítačové programovanie, zdravotníctvo a lízing vozidiel,“ uviedla riaditeľka ekonomickej štatistiky ONS Liz McKeownová.

Dnešné ekonomické údaje sú pozitívne. Po silnom štarte začiatkom roka pokračoval rast v druhom štvrťroku,“ povedala britská ministerka financií Rachel Reevesová.


Zdroj: SITA.sk - Rast britskej ekonomiky prekonal očakávania © SITA Všetky práva vyhradené.

