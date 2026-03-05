|
Štvrtok 5.3.2026
Meniny má Fridrich
Denník - Správy
05. marca 2026
Strnad tvrdí, že neexistuje žiadny tok peňazí medzi CSG a Kaliňákom. Spor pokladá za bezpredmetný a neférový
Majiteľ CSG Michal Strnad prehovoril o údajnom prepojení jeho skupiny na ministra obrany Roberta ...
5.3.2026 (SITA.sk) - Majiteľ CSG Michal Strnad prehovoril o údajnom prepojení jeho skupiny na ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Podľa medializovaných informácií spoločnosť Fingood, do ktorej mal Strnad investovať, posiela peniaze Kaliňákovej advokátskej kancelárii. Minister obrany sa tak ocitol v podozrení z konfliktu záujmov. S informáciami prišiel ako prvý český novinár z portálu seznamzpravy.cz.
Informoval o tom, že advokátska kancelária Kallan Legal, v ktorej má Kaliňák 70 percentný podiel, má miliónové príjmy od spoločnosti Fingood. Podľa portálu posielala platforma Fingood kancelárii Kallan Legal dva až tri milióny českých korún ročne.
Práve do spoločnosti Fingood mal podľa portálu investovať český zbrojár Strnad, pričom o jej chode mali rozhodovať aj manažéri z jeho holdingu CSG. Portál upozornil, že Fingood posielal peniaze Kaliňákovej kancelárii od roku 2021, kedy bola uzatvorená zmluva.
Kaliňák odmietol, že by išlo o konflikt záujmov. Vyjadril sa, že to nepovažuje za problém. Zdôraznil, že v politike v tej dobe nebol. Uviedol, že Fingood patril k menším klientom. Vysoké sumy, s ktorými sa operuje, Kaliňák preto označil za nepravdivé. Súčasne zdôraznil, že medzi spoločnosťami CSG a Fingood nie je žiadne spojenie.
Fingood má podľa jeho slov jasného majiteľa a Strnad ním nie je. Súčasne však dodal, že keby ich v tej dobe oslovilo CSG na konkrétnu prácu, tak v tom čase, keď nebol v politike, by na to pristúpil. Minister teda nepoprel, že by jeho kancelária inkasovala, no sumy uvádzané v médiách podľa neho nesedia. Kaliňák dodal, že so Strnadom sa síce dobre pozná, no o jeho prepojení na Fingood vraj nemá žiadne informácie.
Vo štvrtok sa k podozreniam vyjadril aj zbrojár Strnad. "V posledných dňoch sa v médiách objavujú špekulácie, ktoré spájajú moju osobu, skupinu CSG a slovenského ministra obrany Roberta Kaliňáka s údajnými finančnými tokmi medzi spoločnosťou Fingood a advokátskou kanceláriou Kallan Legan. Považujem za potrebné uviesť niekoľko faktov," vyhlásil Strnad.
Ako zdôraznil, neexistuje žiadny tok peňazí medzi CSG a Kaliňákom. "Skupina CSG ani ja osobne sme nikdy neboli zmluvnou stranou vzťahu medzi Fingood a advokátskou kanceláriou Kallan Legal. CSG neobjednávala ani nehradila právne služby v tejto kancelárii a neexistuje žiadny finančný vzťah medzi CSG a pánom ministrom Kaliňákom," vyhlásil zbrojár a dodal, že Fingood nevlastní a ani sa nepodieľa na jeho manažmente.
Podotkol, že obranný priemysel je najviac regulované odvetvie. "Firmy v ňom spolupracujú s vládami, armádami, štátnymi inštitúciami aj medzinárodnými organizáciami. Kaliňáka poznám profesne. To, čo ho podľa mňa odlišuje, je jeho dôraz na rozvoj slovenského obranného priemyslu. Vďaka tejto stratégii sa Slovensko v priebehu posledných rokov stalo jedným z najvýznamnejších európskych výrobcov veľkorážnej munície," doplnil Strnad s tým, že tento rozvoj priniesol tisíce pracovných miest a príjmy pre Slovensko.
Zbrojár ďalej uviedol, že slovenské obranné kontrakty so zapojením firiem CSG, ktoré sú v poslednej dobe diskutované, sú rámcovými dohodami, ku ktorým môžu pristupovať aj ďalšie štáty. Projekty sú podľa jeho slov postavené na zapojení slovenského priemyslu a výrobných kapacít. V tejto súvislosti CSG investuje do expanzie výrobných kapacít na Slovensku.
"Je mi preto ľúto, že sa výsledky našej práce v rozvoji slovenského obranného priemyslu stali predmetom politického sporu, ktorý pokladám za bezpredmetný a neférový," uzavrel Strnad.
Zdroj: SITA.sk - Strnad tvrdí, že neexistuje žiadny tok peňazí medzi CSG a Kaliňákom. Spor pokladá za bezpredmetný a neférový © SITA Všetky práva vyhradené.
