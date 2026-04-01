|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 6.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Irena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. apríla 2026
Ústavný súd uznal porušenie práv Bombica, o jeho prepustení z väzby sa rozhodovalo pridlho
Ústavný súd SR skonštatoval porušenie práv stíhaného Daniela Bombica v súvislosti s dĺžkou rozhodovania ...
Zdieľať
1.4.2026 (SITA.sk) - Ústavný súd SR skonštatoval porušenie práv stíhaného Daniela Bombica v súvislosti s dĺžkou rozhodovania súdov o jeho žiadosti o prepustenie z väzby. Vyplýva to z rozhodnutia senátu zloženého z predsedu Roberta Šorla a sudcov Ivana Fiačana a Martina Vernarského. Senát rozhodoval o ústavnej sťažnosti Bombica v súvislosti s postupom Špecializovaného trestného súdu a postupom Najvyššieho súdu SR.
„Postupom Najvyššieho súdu SR v súvislosti s dĺžkou rozhodovania o žiadosti sťažovateľa o prepustenie z väzby na slobodu bolo porušené základné právo sťažovateľa na osobnú slobodu podľa článku 17 Ústavy SR, a právo na slobodu a bezpečnosť podľa článku 5 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd,“ skonštatoval ústavný súd. Vo zvyšnej časti ústavnej sťažnosti súd Bombicovi nevyhovel.
Daniel Bombic, známy aj ako Danny Kollár, je podľa rozsudku Špecializovaného trestného súdu zo začiatku marca vinný z viacerých skutkov týkajúcich sa extrémizmu. Samosudkyňa Eliška Šnajderová mu v tejto súvislosti uložila trest tri roky väzenia podmienečne odložený na dobu štyroch rokov.
Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, keďže voči nemu podali odvolanie prokurátor, ako aj obžalovaný. Vecou sa tak bude zaoberať Najvyšší súd SR. Vzhľadom na uložený podmienečný trest mal súd nariadiť prepustenie Bombica z väzby, proti tomu však prokurátor podal sťažnosť. O jeho prípadnom prepustení na slobodu tak tiež rozhodne najvyšší súd.
Zdroj: SITA.sk - Ústavný súd uznal porušenie práv Bombica, o jeho prepustení z väzby sa rozhodovalo pridlho © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Ústavný súd uznal porušenie práv Bombica, o jeho prepustení z väzby sa rozhodovalo pridlho © SITA Všetky práva vyhradené.
