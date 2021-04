Matovič: Rusi vypovedali zmluvu a požiadali o vrátenie Sputnika V. Po vyhlásení ušiel pre novinármi

Ruská strana vypovedala so Slovenskom zmluvu a požiadali o vrátenie 200.000 kusov už dodaných vakcín Sputnik V. Rusi sa cítia byť mimoriadne poškodení tým, že Štátny ústav pre kontrolu liečiv zveril posúdenie vakcíny neregistrovanému laboratóriu, ktorého výsledky narušili reputáciu vakcíny po celom svete. V piatok to vyhlásil minister financií Igor Matovič (OĽANO) s tým, že sa mu podarilo dohodnúť v Moskve, aby Slovensko malo aj napriek tomu "dvere otvorené". Zároveň potvrdil, že odchádza do Maďarska, kde bude rokovať o Sputniku V.

Ministerstvo zdravotníctva schváli len také vakcíny, „ktoré prejdú štandardným procesom schvaľovania v certifikovanom laboratóriu, prípadne na povolenie EMA“. Povedal to minister Lengvarský na vyhlásení ministra Matoviča po jeho ceste do Moskvy.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský povedal, že existuje záujem o Sputnik V a preto je povinnosťou rezortu túto vakcínu zabezpečiť a umožniť ľuďom očkovať sa. Dodal, že rezort schváli len tú vakcínu, ktorá prejde posudzovaním v certifikovanom laboratóriu, alebo ju zaregistruje EMA.

Správu budeme aktualizovať