Progresívne Slovensko chce v parlamente presadiť tri zákony, aj zavedenie platených stáží

Festival legislatívneho chaosu a populizmu

Dôstojný život popri štúdiu

Nezodpovedný prístup k financiám

29.4.2023 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko (PS) súhlasí s výzvou predsedu parlamentu Borisa Kollára, aby si strany vybrali, ktoré zákony chcú na májovej schôdzi presadiť. Strana predkladá tri zákony, ktorými sú zavedenie platených stáží, príspevok na predprimárne vzdelávanie a vyčíslenie finančného dopadu poslaneckých návrhov.Ako uviedol predseda PS a podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka , rozhodnutie strán bývalej vládnej koalície nechať voľby až na september spôsobilo, že z parlamentu sa stal festival legislatívneho chaosu a populizmu. Preto sa hnutie rozhodlo obmedziť svoju legislatívnu iniciatívu na podanie troch zákonov, ktoré považujú za dôležité.V rámci prvého navrhuje vytvorenie novej formy pracovného pomeru – dohody o študentskej stáži. Druhý návrh reformuje príspevok na predprimárne vzdelávanie a cieľom tretieho je zastaviť prekladanie nepremyslených a rozpočtovo nezodpovedných návrhov.Autorka návrhu na zavedenie platených stáží a členka predsedníctva PS Beáta Jurík upriamuje pozornosť na to, že študovať a pripravovať sa na budúce povolanie cez neplatenú stáž si dnes veľká časť študentov nemôže dovoliť.„Za svoju prácu si zaslúžia adekvátne finančné ohodnotenie ako každá iná pracujúca osoba. Chceme mladým ľuďom umožniť aj popri štúdiu žiť dôstojný život, nie trestať ich snahu získať prax a skúsenosti v budúcom povolaní,” uviedla.Novela zákona o príspevku na predprimárne vzdelávanie dieťaťa má pomôcť najmä rodičom detí od troch rokov až do ich nástupu do školy. Dnes je totiž príspevok na starostlivosť čerpaný veľmi neefektívne, upozorňuje PS.„Chceme ho zadefinovať nanovo, v maximálnej výške 350 eur. Týmto spôsobom nezaťažíme verejné financie, ale pomôžeme rodičom pri riešení akútneho problému, akým je nedostatok miest v škôlkach,” vysvetlila Simona Petrík, ktorá sa v hnutí venuje tvorbe rodinných politík.PS chce reagovať aj na súčasnú situáciu a prichádza so zmenou zákona o rokovacom poriadku. Národná rada by po novom musela vyčísliť náklady každého návrhu zákona.„Vidíme, ako nezodpovedne dnes veľká časť parlamentu pristupuje k spoločným financiám. Vďaka nášmu návrhu by bola lepšie informovaná nielen verejnosť, ale aj samotní poslanci a poslankyne. Často sa totiž stáva, že rozhodujú o zákone, pričom ani netušia, aké zásadné dopady na rozpočet má,” priblížil návrh ekonomický expert PS Štefan Kišš.