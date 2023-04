Súd v kauze nákupu predražených ultrazvukov pokračuje, bude riešiť odvolanie Branislava Pašku

Machinácie pri verejnom obstarávaní

Sporne nastavené ceny



Nákup predražených ultrazvukov

Branislav Paška stál pred súdom aj v prípade obžaloby pre výtržníctvo a ublíženie na zdraví, v ktorých boli obžalovaní aj jeho súrodenci Marián a Martin. Na jeseň 2015 sa totiž zapojili do nočnej potýčky v centre Košíc, pri ktorej podľa obžaloby napadli mladú ženu a jej priateľa. Odvolací Krajský súd v Košiciach mu za prečin výtržníctva a prečin ublíženia na zdraví potvrdil dvojročný trest s podmienečným odkladom na tri roky.



Obžalovaný takisto v súčasnosti čelí súdnemu procesu vo veci machinácii pri nákupe nábytku pre urgentný príjem košickej nemocnice. Ten bol v roku 2014 zaobstaraný za vyše 200-tisíc eur. Objednávka však bola podľa orgánov činných v trestnom konaní výrazne predražená, za čo má byť zodpovedný práve Branislav Paška. Nemocnica tak prišla o približne 151-tisíc eur.





29.4.2023 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR by sa mal 6. júna zaoberať odvolaním synovca bývalého predsedu parlamentu Pavla Pašku Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Verejné zasadnutie v tejto veci sa pôvodne malo uskutočniť už 25. apríla, súd však nakoniec termín zrušil.Sudca Špecializovaného trestného súdu ešte v októbri 2021 uznal Branislava Pašku za vinného zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a uložil mu súhrnný trest odňatia slobody sedem rokov so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia.Verdikt sa týkal kauzy nákupu údajne predražených ultrazvukov pre Univerzitnú nemocnicu Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach z roku 2013. Obhajca obžalovaného sa voči rozhodnutiu na mieste odvolal.Podľa prokuratúry bol konaním obžalovaného ako vedúceho oddelenia verejného obstarávania v UNLP uprednostnený konkrétny víťaz verejnej súťaže tak, že vykonal sériu krokov a postupov, ktorými ho zvýhodnil alebo uprednostnil na úkor, alebo v neprospech ostatných.Nastavil totiž špecifické technické parametre na vybavenie štyroch USG zariadení. Týmto konaním Branislav Paška podľa obžaloby porušil zákon o verejnom obstarávaní a zároveň bola spôsobená škoda viac ako 160-tisíc eur. Branislav Paška však trval na svojej nevine.Na prípad upozornila v lete 2015 organizácia Via Iuris. Podľa nich napokon zostala pre sporne nastavené ceny a kritériá verejného obstarávania v tendri na dodanie ultrazvukov iba jedna firma WEGA – MS, ktorá zákazku napokon aj získala. Prístroje podľa Via Iuris nemocnicu vyšli na 375-tisíc eur, pričom iné nemocnice podľa nich kúpili kvalitnejšie prístroje lacnejšie.