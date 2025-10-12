|
Nedeľa 12.10.2025
Meniny má Maximilián
12. októbra 2025
Progresívne Slovensko chce zmeniť zákon o SIS, preverenie by už nemala vykonávať samotná tajná služba
Poslanci za Progresívne Slovensko (PS) navrhujú zmeny v bezpečnostnej previerke riaditeľa Slovenskej informačnej služby ...
Zdieľať
12.10.2025 (SITA.sk) - Poslanci za Progresívne Slovensko (PS) navrhujú zmeny v bezpečnostnej previerke riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS). Návrh novely zákona o SIS a ochrane utajovaných skutočností preložili do parlamentu poslanci PS Irena Bihariová, Martin Dubéci, Tomáš Valášek a Zuzana Števulová.
Ako vysvetlili v dôvodovej správe, cieľom je novelizovať legislatívu tak, aby riaditeľ SIS, prípadne osoba dočasne poverená riadením SIS, boli povinne podrobení bezpečnostnej previerke na stupeň Prísne tajné od Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), a to pred menovaním do funkcie, respektíve počas procesu výberu kandidáta. To isté by pritom platilo aj o podmienkach a postupe pri zrušení osvedčenia.
Ako vysvetlili predkladatelia návrhu, zmena by bola v záujme zvýšenia dôveryhodnosti a transparentnosti spravodajskej služby a posilnenia vonkajšej kontroly. Zabezpečilo by sa tak, že osoba vo vedení SIS spĺňa tie najprísnejšie štandardy, ak ide o bezpečnostnú spoľahlivosť.
Poslanci súčasne zdôraznili potrebu zaistenia prvku „krížovej kontroly“ v systéme spravodajských orgánov či orgánov oprávnených preverovať spoľahlivosť osôb pri oboznamovaní sa s utajovanými skutočnosťami.
„Súčasná legislatíva umožňuje, aby osobu uchádzajúcu sa o funkciu riaditeľa SIS preverovala samotná SIS, čiže osoby, ktoré budú voči riaditeľovi po jeho vymenovaní v subordinačnom vzťahu," upozornili poslanci s tým, že ide o právnu anomáliu, ktorá sa prieči požiadavke materiálneho právneho štátu a je prekážkou dôveryhodnosti preverenej osoby.
Poslanci v tejto súvislosti pripomínajú, že problém s nízkou dôveryhodnosťou, príklonom k organizovanému zločinu a využívaniu jeho praktík pretrváva na Slovensku od samotného vzniku SIS v roku 1993.
„Zavedenie povinnej previerky pre riaditeľa SIS ako prvok vonkajšej kontroly je krok, ktorý by aspoň čiastočne otvoril cestu k obnoveniu dôvery v nezávislosť a spoľahlivosť SIS ako orgánu štátu, zabezpečujúceho ochranu národnej bezpečnosti," uzavreli predkladatelia návrhu, ktorí navrhujú účinnosť od 1. januára budúceho roku.
Zdroj: SITA.sk - Progresívne Slovensko chce zmeniť zákon o SIS, preverenie by už nemala vykonávať samotná tajná služba © SITA Všetky práva vyhradené.
