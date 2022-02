Česi zjednodušili pravidlá pre príchod turistov, v službách už nie je potrebný covid preukaz

Príjazdový formulár s výnimkami

Povinnosť nosiť respirátor

18.2.2022 - Česko zjednodušilo podmienky pre vstup turistov z EÚ do krajiny. Naši západní susedia zrušili obmedzenia pre služby. V reštauráciách ani hoteloch sa už netreba preukazovať covid preukazom. Informoval o tom CzechTourism.Všetci, ktorí cestujú z krajín Európskej únie do Českej republiky, musia vyplniť príjazdový formulár. Pred začiatkom cesty sa musia byť schopní preukázať buď certifikátom o dokončenom očkovaní alebo o očkovaní posilňujúcou dávkou, alebo certifikátom o prekonaní choroby covid-19, alebo výsledkom antigénneho či PCR testu. Od odberu antigénneho testu nesmie uplynúť viac ako 24 hodín, od odberu PCR testu nesmie uplynúť viac ako 72 hodín.Občania Českej republiky, občania Európskej únie, rodinní príslušníci občanov Českej republiky alebo Európskej únie s povolením na pobyt na území Európskej únie, cudzinci s povolením na dlhodobý alebo trvalý pobyt na území Európskej únie v prípade príchodu individuálnou dopravou nemusia vyplniť príjazdový formulár. Povinnosť sa tiež nevzťahuje na osoby mladšie ako 12 rokov.Osoby cestujúce pozemnou cestou priamo zo/do susedného štátu, pričom táto cesta nepresiahne 24 hodín, majú výnimku zo všetkých hygienických pravidiel.Zároveň sa už ľudia nemusia pri využívaní služieb a pri vstupe na hromadné podujatia v Česku povinne preukazovať certifikátom o očkovaní alebo o prekonanom COVID-19. Bez obmedzení je teda ubytovanie v hoteloch, vstup do reštaurácií, na kultúrne, športové a ďalšie podujatia.Aj naďalej zostáva však povinnosť nosiť respirátory vo vnútorných priestoroch a tiež obmedzenia čo sa týka počtu účastníkov na hromadných podujatiach. Od 19. februára 2022 bude môcť hromadné podujatia navštíviť maximálne 500 neusadených a 1000 sediacich osôb. V prípade usadených divákov bude možné z počtu miest nad 1000 využiť aj najviac 50 % z maximálnej kapacity sály.