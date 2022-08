Putin už vojnu na Ukrajine prehral, ale my sme ešte nevyhrali, vraví exprezident Juščenko

25.8.2022 - Tretí prezident Ukrajiny Viktor Juščenko sa domnieva, že Vladimir Putin už vojnu na Ukrajine prehral, no Ukrajina ju ešte nevyhrala. Uviedol to v rozhovore pre web Ukrajinská pravda.Podľa Juščenka udalosti v ostatných dňoch, keď ukrajinskí partizáni zaznamenali viacero úspechov, dávajú „veľkú nádej“.„Všetko to vypovedá o tom, že sme v situácii, keď Putin už, samozrejme, prehral. Ale ešte sme nevyhrali,“ poznamenal 68-ročný Juščenko, ktorý bol v prezidentskom úrade v rokoch 2005 až 2010.Juščenko tvrdí, že Ukrajinci spôsobili, že Putinovi „je horúco“, a ukázali svetu, že vedia bojovať. Bývalý prezident dúfa, že postoj Západu k vojne na Ukrajine bude smerovať „do bodu väčšej mobilizácie, rýchlejšej a hmatateľnejšej pomoci Ukrajine“.