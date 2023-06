Progresívne Slovensko predstavilo tri tézy pre zahraničnú politiku, členstvo Ukrajiny v EÚ vníma ako príležitosť (video)

aktualizované 2. júna, 11:31



Kľúčové tézy

Rekonštrukcia Ukrajiny

Spojenectvá s inými krajinami

2.6.2023 (SITA.sk) -Tri základné tézy, ktoré sú dôležité pre slovenskú zahraničnú politiku v nadchádzajúcich rokoch, sú podľa lídra hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michala Šimečku členstvo Ukrajiny v Európskej únii (EÚ) ako príležitosť pre Slovensko, podieľanie sa slovenských firiem na povojnovej rekonštrukcii Ukrajiny a udržanie Slovenska v euroatlantickom civilizačnom okruhu.Tézy sú kľúčovou časťou programu hnutia v rámci zahraničnej politiky. Pri udržaní sa v euroatlantickom priestore nejde len o formálne členstvo v EÚ a NATO, podľa Šimečku má byť Slovensko konštruktívnym, aktívnym a sebavedomým hráčom v týchto inštitúciách. Taktiež je dôležité prinášať nové idei do projektov, ktorých je naša krajina súčasťou.„Keby Slovensko bolo po nadchádzajúcich parlamentných voľbách spochybňované ako štát, kde sa dodržiava demokracia a zásady právneho štátu, môže to znamenať veľký problém pre slovenské verejné financie. Vidíme to na príklade Maďarska," vysvetlil líder PS na piatkovej tlačovej besede.Poslanec Národnej rady SR a podpredseda PS Tomáš Valášek uviedol, že slovenské vlády sú majstrami Európy v zahadzovaní príležitostí. Dodal, že máme chronický problém „premeniť" principiálnu a často dobrú zahraničnú politiku v biznis príležitosti pre slovenské firmy a podnikateľov.„Ukrajina je v súčasnosti, napriek vojne, veľmi odolnou, dynamickou a fungujúcou krajinou. V niektorých oblastiach – digitalizácia služieb – už dávno predbehla Slovensko, ale aj európskych šampiónov ako Estónsko. Ak vojna pre Ukrajinu dopadne dobre, je tu plný predpoklad, že bude rýchlo rásť a ak bude v EÚ, bude rásť ešte rýchlejšie," myslí si podpredseda PS. Valášek v tom zároveň vidí príležitosť aj pre Slovensko, ktoré môže rásť popri Ukrajine.Zároveň uviedol, že urgentnejšie príležitosti sa otvárajú práve v súvislosti s rekonštrukciou Ukrajinu, čo je taktiež jednou zo základných téz programu zahraničnej politiky hnutia.„V častiach Ukrajiny, kde sa dá bezpečne fungovať, dávno začala rekonštrukcia. Zatiaľ čo poľské stavebné firmy už dávno rekonštruujú školy v Ľvove, tie naše stále márne čakajú, hoci majú kapacitu pomáhať a Ukrajina má reálnu potrebu pomoci," tvrdí Valášek.Hnutie PS tak chce urobiť všetko pre to, aby slovenské firmy a podnikatelia dostali podporu na Ukrajine, ktorú potrebujú. „Plánujeme zaviesť buď funkciu splnomocnenca, alebo špeciálneho vyslanca práve pre otázku rekonštrukcie Ukrajiny, ktorý by mal koordinovať aktivity všetkých zložiek štátnej správy, aby sa našim firmám darilo a aby mali potrebné podmienky," tvrdí podpredseda PS.Naozaj sebavedomé a úspešné vlády v európskych krajinách prichádzajú podľa Valáška samé s nápadmi a budujú si dlhodobé spojenectvá s inými krajinami, aby vedeli požiadať o pomoc, ak „príde na lámanie chleba a chcú európsku politiku zmeniť na svoj obraz".V súvislosti s treťou tézou Valášek pokračoval, že pre slovenské firmy bude veľmi dôležité, aby v rámci debaty medzi Čínou a USA neskĺzla EÚ k protekcionizmu a uzatváraniu trhov.„Príliš často v Bruseli len pasívne počúvame, akoby sme sa nikdy neprepli z toho mentálneho nastavenia kandidátov, ktorí pravidlá prijímajú od iných do reality, že dnes sme členom, ktorý by tie pravidlá mal spoluformovať," myslí si Valášek.