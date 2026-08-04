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04. augusta 2026

Progresívne Slovensko, SaS, Hnutie Slovensko a Demokrati vytvorili v Trnave koalíciu pre voľby poslancov zastupiteľstva


Tagy: Eurofondy Komunálne voľby progresívne slovensko

Budú na nej skúsení komunálni politici, odborníci z rôznych oblastí verejného života, komunitne aktívni ľudia aj kandidáti, ktorí sa rozhodli vstúpiť do komunálnej politiky po prvý raz. Strany



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gettyimages 494159528 1 676x431 4.8.2026 (SITA.sk) - Budú na nej skúsení komunálni politici, odborníci z rôznych oblastí verejného života, komunitne aktívni ľudia aj kandidáti, ktorí sa rozhodli vstúpiť do komunálnej politiky po prvý raz.

Strany Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Demokrati, a Hnutie SLOVENSKO pôjdu do októbrových volieb poslancov Mestského zastupiteľstva v Trnave so spoločnou kandidátnou listinou. Budú na nej skúsení komunálni politici, odborníci z rôznych oblastí verejného života, komunitne aktívni ľudia aj kandidáti, ktorí sa rozhodli vstúpiť do komunálnej politiky po prvý raz.

Štvorkoalícia zároveň zdôrazňuje, že jej kandidátna listina zostáva otvorená aj pre ďalších nestraníckych odborníkov a osobnosti, ktoré chcú prispieť k rozvoju mesta.

Predstavila kandidátov aj odborných garantov


„Podarilo sa nám vytvoriť tím ľudí, ktorých nespája stranícka príslušnosť, ale chuť pracovať pre Trnavu. Každý z kandidátov prináša vlastné skúsenosti, odbornosť a pohľad na to, ako môže naše mesto fungovať lepšie. Verím, že práve otvorená spolupráca je dnes to, čo Trnava potrebuje najviac,“ uviedla za Progresívne Slovensko Petra Helt. Koalícia predstavila aj odborných garantov programu, ktorí sa podieľajú na príprave riešení v oblastiach školstva, dopravy, eurofondov a investícií, kultúry, verejného priestoru, ochrany kultúrneho dedičstva či životného prostredia.

„Chceme diskutovať, zapájať obyvateľov, počúvať odborníkov a spolupracovať s partnermi. Potrebujeme riešiť dôležité projekty, ktoré Trnavčania naozaj potrebujú. To si vyžaduje schopnosť premeniť vizualizácie a projektové dokumentácie na výsledky pre ľudí,“ skonštatovala za Demokratov kandidátka na primátorku Trnavy a mestskú poslankyňa Ľubica Horváthová. Štvorkoalícia sa zatiaľ nedohodla na podpore pre ňu na post primátorky.

„Momentálne prebiehajú tieto rokovania, Pre nás je teraz podstatné, že sme sa tu spojili ako kandidáti na poslancov,“povedala Horváthová.

Parkovací dom považujú za jednu z priorít


Na otázku, ako by poslanci štvorkoalície riešili napríklad financovanie potrebného parkovacieho domu Na hlinách Marián Galbavý z SaS.odpovedal, že v súčasnosti vedenie mesta nerieši projekty podľa toho, čo ľudia potrebujú, ale podľa dostupnosti európskych zdrojov.

„ Áno, parkovací problém Na hlinách je bezkonkurenčne najväčší v meste a je tu treba urobiť riešenie. A tak, ako si mesto bolo schopné brať veľké peniaze na nákupy pozemkov, ktoré nepotrebuje, plánovať svoju developerskú činnosť, tak je možné tieto pozemky speňažiť a dať ich na parkovací dom,“ uviedol.

Strany Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Demokrati, a Hnutie SLOVENSKO pôjdu do októbrových volieb poslancov Mestského zastupiteľstva v Trnave so spoločnou kandidátnou listinou. Budú na nej skúsení komunálni politici, odborníci z rôznych oblastí verejného života, komunitne aktívni ľudia aj kandidáti, ktorí sa rozhodli vstúpiť do komunálnej politiky po prvý raz. Štvorkoalícia zároveň zdôrazňuje, že jej kandidátna listina zostáva otvorená aj pre ďalších nestraníckych odborníkov a osobnosti, ktoré chcú prispieť k rozvoju mesta.

Koalícia predstavila kandidátov aj odborných garantov programu


„Podarilo sa nám vytvoriť tím ľudí, ktorých nespája stranícka príslušnosť, ale chuť pracovať pre Trnavu. Každý z kandidátov prináša vlastné skúsenosti, odbornosť a pohľad na to, ako môže naše mesto fungovať lepšie. Verím, že práve otvorená spolupráca je dnes to, čo Trnava potrebuje najviac,“ uviedla za Progresívne Slovensko Petra Helt. Koalícia predstavila aj odborných garantov programu, ktorí sa podieľajú na príprave riešení v oblastiach školstva, dopravy, eurofondov a investícií, kultúry, verejného priestoru, ochrany kultúrneho dedičstva či životného prostredia.


„Chceme diskutovať, zapájať obyvateľov, počúvať odborníkov a spolupracovať s partnermi. Potrebujeme riešiť dôležité projekty, ktoré Trnavčania naozaj potrebujú. To si vyžaduje schopnosť premeniť vizualizácie a projektové dokumentácie na výsledky pre ľudí,“ skonštatovala za Demokratov kandidátka na primátorku Trnavy a mestskú poslankyňa Ľubica Horváthová. Štvorkoalícia sa zatiaľ nedohodla na podpore pre ňu na post primátorky.


„Momentálne prebiehajú tieto rokovania, Pre nás je teraz podstatné, že sme sa tu spojili ako kandidáti na poslancov,“povedala Horváthová.



Parkovací dom Na hlinách považujú za jednu z priorít


Na otázku, ako by poslanci štvorkoalície riešili napríklad financovanie potrebného parkovacieho domu Na hlinách Marián Galbavý z SaS.odpovedal, že v súčasnosti vedenie mesta nerieši projekty podľa toho, čo ľudia potrebujú, ale podľa dostupnosti európskych zdrojov.


„ Áno, parkovací problém Na hlinách je bezkonkurenčne najväčší v meste a je tu treba urobiť riešenie. A tak, ako si mesto bolo schopné brať veľké peniaze na nákupy pozemkov, ktoré nepotrebuje, plánovať svoju developerskú činnosť, tak je možné tieto pozemky speňažiť a dať ich na parkovací dom,“ uviedol.




Zdroj: SITA.sk - Progresívne Slovensko, SaS, Hnutie Slovensko a Demokrati vytvorili v Trnave koalíciu pre voľby poslancov zastupiteľstva © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eurofondy Komunálne voľby progresívne slovensko
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