Progresívne Slovensko: Už nebudeme podporovať Hegerovu vládu, ktorú stále vedie Matovič (video)

Vláda chaosu a rozvratu

Znásilnenie legislatívneho procesu

25.5.2022 (Webnoviny.sk) - Progresívne Slovensko (PS) prestáva podporovať ďalšie pokračovanie vlády, ktorú de facto naďalej riadi Igor Matovič (OĽaNO).Predseda hnutia Michal Šimečka to vyhlásil na stredajšej tlačovej konferencii. Reagoval tak na utorkové schválenie prorodinných opatrení z Matovičovej dielne, ktoré majú Slovensko stáť viac ako miliardu eur ročne.„Je to pre nás zlomový bod. Vláda riadená Igorom Matovičom už nemôže automaticky počítať s našou podporou a naším hlasom, ak bude na stole jej zotrvanie. Naopak, všetku energiu sústredíme na to, aby sme voličom ukázali, že politika môže byť iná a že si nemusia vyberať medzi chaosom a rozvratom, ktorý práve vidíme, a skorumpovanými extrémistami z táboru Smeru a fašistov,“ vyhlásil Šimečka.Podpredsedníčka PS Lucia Plaváková , označila Matovičov balíček za nedomyslený plán jedného človeka, ktorý ignoruje odborný konsenzus.„Rozvracia verejné financie a zadlžuje naše deti tak, ako si nedovolil ani Robert Fico. Znásilňuje legislatívny proces a oberá samosprávy o vyše 600-miliónov eur ročne. Ignoruje státisíce ľudí v núdzi a naopak, sype peniaze boháčom ako Boris Kollár, Igor Matovič či Jaroslav Haščák,“ vyhlásila.Hnutiu PS vadí aj to, že návrh v parlamente prešiel aj s „hlasmi fašistov“, voči čomu sa ohradil aj nezaradený poslanec Národnej rady SR (NR SR) Tomáš Valášek „Matovič včera v pléne otvorene povedal, že je “hrdý”, že sa k nim pridali poslanci z ĽSNS a od Tarabu. Pre mňa je to prekročenie poslednej hranice,“ vyhlásil.