|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 20.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anabela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. augusta 2025
Predstavitelia Benátskej komisie prídu diskutovať o fungovaní mimovládok a tiež o zmenách ústavy
Úrad vlády SR vo štvrtok 21. augusta prijme predstaviteľov Benátskej komisie, pričom diskusia sa bude týkať zákona o ...
Zdieľať
20.8.2025 (SITA.sk) - Úrad vlády SR vo štvrtok 21. augusta prijme predstaviteľov Benátskej komisie, pričom diskusia sa bude týkať zákona o stransparentnení mimovládneho sektora a pripravovaných hodnotových zmien Ústavy SR.
Ako v tejto súvislosti pripomenul Úrad vlády SR, za posledný polrok Slovenskú republiku navštívilo niekoľko delegácií medzinárodných organizácií, ktorých je SR členom, ako napríklad Európska únia, Rada Európy, OBSE, OSN, GRECO, GAC alebo CINGO.
„Zo strany SR bola zakaždým poskytnutá plná súčinnosť a komunikačná transparentnosť s cieľom poskytnúť všetky vysvetlenia, ktoré boli jednotlivými organizáciami požadované. Uvedený prístup bol ocenený a pomohol vyvrátiť pochybnosti a dezinterpretácie, na základe ktorých boli tieto misie iniciované," zdôraznil úrad vlády.
Vzhľadom na to, že sa tieto návštevy stali súčasťou politického súboja, ktorý poškodzoval záujmy SR, a v niektorých prípadoch sa z nich vytratila vecnosť a odbornosť, rozhodol sa Úrad vlády SR pristúpiť k zverejneniu expertných odpovedí a vysvetlení, ktoré od slovenskej požadovala Benátska komisia. Cieľom je podľa úradu vopred ochrániť odborný rozmer ich návštevy pred politizáciou.
Benátsku komisiu mimo iného zaujíma, do akej miery boli zástupcovia občianskej spoločnosti, Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie a odborná verejnosť zapojení do analýzy alebo konzultovaní počas prípravy a preskúmania navrhovaných zmien v rámci zákona o stransparentnení mimovládneho sektora.
Pokiaľ ide o navrhované zmeny ústavy, komisiu napríklad zaujíma, do akej miery boli prijaté pripomienky verejnosti, ako sú „kultúrne a etické otázky“ definované v slovenskej legislatíve alebo možný vplyv návrhu ústavných zmien na ochranu ľudských práv a slobôd na Slovensku v oblasti adopcie a náhradného materstva, práva na uzavretie manželstva, zákazu diskriminácie a práva na vzdelanie.
Zdroj: SITA.sk - Predstavitelia Benátskej komisie prídu diskutovať o fungovaní mimovládok a tiež o zmenách ústavy © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako v tejto súvislosti pripomenul Úrad vlády SR, za posledný polrok Slovenskú republiku navštívilo niekoľko delegácií medzinárodných organizácií, ktorých je SR členom, ako napríklad Európska únia, Rada Európy, OBSE, OSN, GRECO, GAC alebo CINGO.
Ochrana pred politizáciou
„Zo strany SR bola zakaždým poskytnutá plná súčinnosť a komunikačná transparentnosť s cieľom poskytnúť všetky vysvetlenia, ktoré boli jednotlivými organizáciami požadované. Uvedený prístup bol ocenený a pomohol vyvrátiť pochybnosti a dezinterpretácie, na základe ktorých boli tieto misie iniciované," zdôraznil úrad vlády.
Vzhľadom na to, že sa tieto návštevy stali súčasťou politického súboja, ktorý poškodzoval záujmy SR, a v niektorých prípadoch sa z nich vytratila vecnosť a odbornosť, rozhodol sa Úrad vlády SR pristúpiť k zverejneniu expertných odpovedí a vysvetlení, ktoré od slovenskej požadovala Benátska komisia. Cieľom je podľa úradu vopred ochrániť odborný rozmer ich návštevy pred politizáciou.
Kultúrne a etické otázky
Benátsku komisiu mimo iného zaujíma, do akej miery boli zástupcovia občianskej spoločnosti, Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie a odborná verejnosť zapojení do analýzy alebo konzultovaní počas prípravy a preskúmania navrhovaných zmien v rámci zákona o stransparentnení mimovládneho sektora.
Pokiaľ ide o navrhované zmeny ústavy, komisiu napríklad zaujíma, do akej miery boli prijaté pripomienky verejnosti, ako sú „kultúrne a etické otázky“ definované v slovenskej legislatíve alebo možný vplyv návrhu ústavných zmien na ochranu ľudských práv a slobôd na Slovensku v oblasti adopcie a náhradného materstva, práva na uzavretie manželstva, zákazu diskriminácie a práva na vzdelanie.
Zdroj: SITA.sk - Predstavitelia Benátskej komisie prídu diskutovať o fungovaní mimovládok a tiež o zmenách ústavy © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Progresívne Slovensko vedie v ďalšom prieskume, až štyri politické subjekty sú medzi 7 a 8 percentami
Progresívne Slovensko vedie v ďalšom prieskume, až štyri politické subjekty sú medzi 7 a 8 percentami
<< predchádzajúci článok
Muž hrozil svojej družke zabitím, obvinili ho z nebezpečného vyhrážania
Muž hrozil svojej družke zabitím, obvinili ho z nebezpečného vyhrážania