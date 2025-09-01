Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

01. septembra 2025

Progresívne Slovensko vyzýva Fica, aby zrušil cestu do Číny a Gašpara na odchod z čela SIS


Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Riaditeľ SIS

Progresívne Slovensko (PS) vyzýva premiéra Roberta Fica, aby zrušil plánovanú cestu do Číny a



premier robert fico smer sd. 676x451 1.9.2025 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko (PS) vyzýva premiéra Roberta Fica, aby zrušil plánovanú cestu do Číny a Pavla Gašpara, aby odstúpil z funkcie riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS). Premiér by sa podľa PS mal venovať riešeniu kľúčových problémov Slovenska.


Podľa lídra PS Michala Šimečku by sa Fico mal zaujímať o riešenie konsolidácie verejných financií a situáciu v SIS.

Nepriznané luxusné auto


„Pobehuje tu šéf tajnej služby s nejasným majetkom a konsolidácia štátneho rozpočtu je stále v nedohľadne,“ uviedol Šimečka. Pripomenul dopravnú nehodu, ktorú mal Gašpar spôsobiť, pričom šoféroval luxusné auto nepriznané v majetkovom priznaní. „Šéf SIS mlčí a je zjavné, že na jej čele nemá čo robiť,“ dodal.

Šimečka kritizoval aj Ficovu zahraničnú politiku. Podľa neho cesta do Číny neprinesie Slovensku konkrétny prínos a znamená len ďalšiu medzinárodnú hanbu. „Slovensko čelí vážnym ekonomickým problémom a namiesto ich riešenia premiér odchádza. Je to prejav arogancie a zbabelosti,“ uviedol predseda PS.

Zrada slovenských záujmov


Člen predsedníctva PS Ivan Korčok zdôraznil, že Fico sa vyhýba stretnutiam s lídrami kľúčových európskych krajín.

„Dvakrát sa stretol s prezidentom Vladimirom Putinom, dvakrát s čínskym prezidentom a najmenej trikrát so srbským prezidentom. Naopak, ani raz s nemeckým kancelárom, francúzskym prezidentom či britským premiérom,“ uviedol. Podľa neho Ficova zahraničná politika Slovensko izoluje a je „zradou slovenských záujmov“.

Odborník PS na bezpečnosť Peter Bátor upozornil, že v prípade Gašparovho užívania luxusného auta vyvstávajú otázky z pohľadu daní aj bezpečnosti. Pýta sa, kto hradil náklady na prevádzku vozidla a či boli jazdy riadne vykazované.

„Je neprípustné, aby riaditeľ SIS využíval firemný majetok ako osobné auto. Je to výsmech všetkým poctivým podnikateľom,“ uviedol. Vyzval Finančnú správu aj Národný bezpečnostný úrad, aby vec preverili.


Zdroj: SITA.sk - Progresívne Slovensko vyzýva Fica, aby zrušil cestu do Číny a Gašpara na odchod z čela SIS © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Riaditeľ SIS
