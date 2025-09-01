Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 1.9.2025
 Z domova

01. septembra 2025

Nadácia Zastavme korupciu podala podnet na Pavla Gašpara, okrem auta ostáva nevyjasnený aj ďalší majetok


Tagy: Konflikt záujmov luxusné auto Majetkové priznanie Nehoda Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS)

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar čelí podozreniu, že najmenej dvakrát porušil ústavný ...



664a0de8d7086745920491 676x451 1.9.2025 (SITA.sk) - Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar čelí podozreniu, že najmenej dvakrát porušil ústavný zákon o konflikte záujmov. Podnet na Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií preto v pondelok podala Nadácia Zastavme korupciu.


Dôvodom je luxusné auto Dodge Challenger, ktoré Gašpar cez víkend havaroval, no v majetkových priznaniach za roky 2022 a 2023 ho neuviedol. Tvrdí, že vozidlo patrí firme, v ktorej má podiely. Podľa právnika Nadácie Ľubomíra Daňka to nie je v súlade so zákonom.

"Verejný činiteľ musí uviesť osobitne majetkové podiely a zvlášť užívanie majetku, ktorý patrí právnickej osobe a prekračuje zákonný limit – 35-násobok minimálnej mzdy," uviedol Daňko.

Výbor môže Gašparovi uložiť pokutu


Nadácia zistila, že auto bol v roku 2017 ponúkané v USA v štáte Georgia za viac ako 73-tisíc dolárov. Na Slovensko bolo dovezené v tom istom roku, registrované bolo najskôr v Piešťanoch a od novembra 2019 bolo evidované v Nitre na spoločnosť WWA, s.r.o., ktorého jediným spoločníkom a konateľom bol Pavol Gašpar.

V súčasnosti sa podobné vozidlo podľa údajov z autobazáru predáva najmenej za 30-tisíc eur. Limit, od ktorého mal Gašpar auto osobitne uvádzať, bola za rok 2022 suma 22 610 eur, v tomto roku to je o necelých 2 000 eur viac. Výbor môže Gašparovi uložiť pokutu do výšky troch platov za každé porušenie zákona.

Ďalší majetok šéfa SIS


Podľa riaditeľky Nadácie Zuzany Petkovej by sa výbor mal zaoberať aj ďalším majetkom šéfa SIS. "Nejde pritom len o auto, Pavol Gašpar doteraz vierohodne nevysvetlil, ako si zarobil na viaceré nehnuteľnosti," uviedla.

Dodala, že už vo veku 37 rokov vlastnil dva rodinné domy v Nitre, byt s garážou, podiel na pozemku a luxusné vozidlo, pričom niektoré nehnuteľnosti nadobudol ešte predtým, ako začal podnikať alebo pôsobiť ako advokát.

Petková spochybnila aj jeho oficiálne príjmy z minulosti. Z verejne dostupných údajov podľa nej vyplýva, že jeho plat ako vyšší súdny úradník bol približne 800 eur mesačne, pričom nehnuteľnosti, ktoré vlastnil, mali hodnotu v státisícoch eur. "Z jeho priznaných príjmov nie je možné vysvetliť, ako si tento majetok mohol legálne dovoliť," dodala Petková.


Zdroj: SITA.sk - Nadácia Zastavme korupciu podala podnet na Pavla Gašpara, okrem auta ostáva nevyjasnený aj ďalší majetok © SITA Všetky práva vyhradené.

