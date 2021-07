Progresívne Slovensko zbiera podpisy za dekriminalizáciu marihuany, petícia má päť konkrétnych požiadaviek

Prevencia a bezpečné mládežnícke aktivity

Zmena drogovej politiky Slovenska

9.7.2021 - Progresívne Slovensko (PS) začalo zbierať podpisy pod petíciu, ktorou žiada Národnú radu SR (NR SR) a vládu SR o dekriminalizáciu marihuany na Slovensku. Petíciu s piatimi konkrétnymi požiadavkami predstavili europoslanci a podpredsedovia hnutia Michal Šimečka a Martin Hojsík.V tlačovej správe o tom informoval riaditeľ komunikačného oddelenia PS Radovan Choleva. Dodal, že kým vládna koalícia uvažuje len o nižších trestných sadzbách pre užívateľov, skutočne účinné politiky sa uberajú cestou prevencie, vzdelávania a znižovania škôd súvisiacich so zneužívaním drog.Podľa Hojsíka petícia kombinuje dekriminalizáciu marihuany s ďalšími opatreniami, ktoré sa vo svete osvedčili.„Zneužívanie drog je škodlivé a najviac to platí u detí. Preto potrebujeme podporiť prevenciu a bezpečné mládežnícke aktivity ako šport a umenie, tak ako sa to podarilo Islandu. Súčasťou našich opatrení, pre ktoré zbierame podpisy, je aj sprístupnenie sociálno-psychologických služieb v každom okresnom meste a povolenie užívania marihuany na lekárske účely," priblížil.Pre elimináciu čierneho trhu chcú, aby štát umožnil dospelým ľuďom na Slovensku pestovať maximálne päť rastlín marihuany pre osobnú spotrebu.Europoslanci zdôraznili, že ich návrh vychádza z úspešných drogových politík, ktoré odporúčajú odborníci a fungujú vo viacerých európskych krajinách. Cieľom petície je podľa PS dosiahnuť zmenu drogovej politiky na Slovensku, a tým aj menej zničených ľudských osudov, zdravšiu mladú populáciu a nižšiu záťaž pre štátny rozpočet.„Kým ročné náklady na väznenie jednej osoby na Slovensku tvoria podľa medzinárodných odhadov 15 950 eur, sociálna starostlivosť a liečba pre toho istého človeka by stáli ročne iba 2 740 eur," podotklo PS.