Za ľudí, SaS aj Sme rodina sú za úpravu trestov pri držbe marihuany, OĽaNO sa o tejto téme baviť nechce

Dekriminalizácia nie, úprava trestov áno

Dekriminalizácia aj vo volebnom programe

Snaha odviesť pozornosť

Kotlebovci sú zásadne proti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.9.2020 - Koaličné strany Za ľudí, Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutie Sme rodina podporujú úpravu trestov za držbu a užívanie marihuany.Pre hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) však nie je táto otázka „témou“, keďže nie je zakotvená v Programovom vyhlásení vlády SR. Vyplýva to z odpovedí, ktoré agentúre SITA poskytli všetky oslovené strany a hnutia.Diskusiu o dekriminalizácii marihuany otvorila vo svojom profile na sociálnej sieti europoslankyňa za stranu SaS Lucia Duriš Nicholsonová. Prezidentka Zuzana Čaputová sa v tejto súvislosti vyjadrila, že otvorenie diskusie na túto tému podporuje.Hnutie Sme rodina uviedlo, že dekriminalizáciu trestov za držbu marihuany nepodporí, je však za úpravu trestov.„Sme za to, aby sa všetko meralo jedným metrom. Sme napríklad za väčšie postihy pre alkohol za volantom. Nebudeme mať o tom problém diskutovať s pani ministerkou Kolíkovou,“ dodalo hnutie.Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti SR informoval, že Mária Kolíková (Za ľudí) má v pláne komplexne prehodnotiť tresty vo vzťahu k závažnosti trestných činov.„Na slabých páchateľov chceme byť tolerantnejší. Na organizovanú a závažnú kriminalitu byť aj prísnejší. Táto úloha je určená na ďalší rok,“ dodala.Strana SaS sa k dekriminalizácii užívania marihuany hlásila už vo svojom volebnom programe. Ako však uviedol hovorca strany Ondrej Šprlák, v súčasnosti záleží na dohode v koalícii.Strana tiež považuje za dôležité navrhnúť riešenie spôsobu, akým sa užívateľ marihuany môže dostať k rastline pre vlastnú spotrebu bez toho, aby musel podporovať nelegálny obchod.„V programe sme dokonca mali aj to, že chceme upraviť tresty za priestupky spáchané držbou marihuany tak, že v prípade zadržania množstva menšieho ako dva gramy sušiny budeme tento priestupok riešiť jej konfiškáciou a dohovorom na mieste,“ uzavrela SaS v stanovisku.Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) považuje debatu o zmene trestov za držbu a užívanie marihuany za zástupnú diskusiu, ktorá odvádza pozornosť od kľúčových tém. Za najdôležitejšie považujú riešenie boja s hospodárskou krízou a prijímanie opatrení na zlepšenie života ľudí.„Prijímaniu opatrení ako sú zmeny v interrupciách či v protidrogovej politike štátu treba poctivú celospoločenskú diskusiu, ktorá zatiaľ neprebehla, takisto ani žiaden spomínaný návrh zákona v parlamente neevidujeme,“ dodala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.Hovorca Kotlebovcov - Ľudovej strana Naše Slovensko Ondrej Ďurica informoval, že v strane nikdy nepodporia žiadne zmeny v legislatíve v súvislosti s držbou a užívaním marihuany.Agentúra SITA oslovila všetky koaličné a opozičné subjekty.