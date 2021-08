V Bratislave otvorili veľtrh IDEB 2021, vojenskú techniku si pozreli aj Heger a Naď (foto)

Kľúčová úloha v rozvoji obranného priemyslu

Zoznámenie s novou technikou

25.8.2021 (Webnoviny.sk) - Na v poradí 8. ročníku medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2021 sa tento rok v bratislavskej Inchebe zúčastňuje 91 vystavovateľov z 12 krajín.Ako ďalej v tlačovej správe informuje rezort obrany, veľtrh, na ktorom majú zastúpenie aj Ozbrojené sily SR (OS SR) so svojou technikou a výzbrojou v stredu otvorili za účasti predsedu vlády SR Eduarda Hegera , minister obrany Jaroslav Naď (obaja OĽaNO), ako aj minister obrany ČR Lubomír Metnar.„Ide o dôležité podujatie, ktoré zohráva kľúčovú úlohu pri podpore a rozvoji slovenského bezpečnostného a obranného priemyslu a ktoré nám zároveň umožňuje prezentovať napredovanie v modernizácii vojenskej techniky našich ozbrojených síl,“ povedal Naď.Podľa generálneho riaditeľa Sekcie modernizácie Ministerstva obrany SR Jozefa Zekuciu devízou veľtrhu nie je len to, že umožňuje prezentáciu bojovej pripravenosti OS SR, ale najmä to, že otvára priestor pre odbornú diskusiu s predstaviteľmi ozbrojených síl partnerských štátov či s predstaviteľmi možných dodávateľských spoločností obranného priemyslu.Medzinárodný veľtrh IDEB je organizovaný každé dva roky od roku 2006. Pre návštevníkov sú podľa ministerstva obrany tento rok pripravené dynamické ukážky a taktiež statické expozície na krytej ploche v rozlohe 3 050 metrov štvorcových.Laická a odborná verejnosť sa na veľtrhu môže zoznámiť s novou technikou zaradenou do výzbroje OS SR, napríklad samohybnými kanónovými húfnicami ZUZANA 2, vojenskými viacúčelovými vrtuľníkmi UH-60M Black Hawk alebo napríklad s novou kolesovou technikou 5. pluku špeciálneho určenia. Na veľtrhu má svoje zastúpenie aj Personálny úrad Ozbrojených síl SR, ktorého príslušníci verejnosti priblížia všetky informácie spojené s regrutáciou a povolaním profesionálneho vojaka.