 24hod.sk    Ekonomika

14. augusta 2025

Projekt Ľudia a hrady priniesol prácu 450 nezamestnaným a oživil historické pamiatky – VIDEO, FOTO


Tagy: Bývalý minister kultúry Eurofondy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Financovanie Ľudia a hrady Minister cestovného ruchu a športu SR Minister práce a sociálnych vecí

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v uplynulých dvoch rokoch vyčlenilo z



Zdieľať
14.8.2025 (SITA.sk) -

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v uplynulých dvoch rokoch vyčlenilo z Európskeho sociálneho fondu 11,5 milióna eur na obnovu 31 slovenských hradov v rámci projektu Ľudia a hrady.


Z tejto sumy je už využitých približne 11 miliónov eur. Rezort avizuje, že podobné aktivity plánuje podporovať aj v nasledujúcom roku. Informácie o priebehu prác zazneli počas štvrtkovej návštevy Považského hradu za účasti ministra práce Erika Tomáša.



Projekt sa realizuje od roku 2011


Projekt záchrany hradov sa začal realizovať v roku 2011, keď ho spustil vtedajší minister kultúry Daniel Krajcer, ktorý dnes pôsobí ako poradca ministra práce pre túto oblasť. Podľa Tomáša sa stav týchto pamiatok zreteľne zlepšuje a výsledky sú viditeľné nielen priamo na lokalitách, ale aj pri pohľade z ciest naprieč Slovenskom.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Na projekte sa podieľa 450 nezamestnaných, ktorí by sa inak na trhu práce uplatňovali veľmi ťažko. Ministerstvo im z eurofondov hradí časť mzdy, pričom suma sa pohybuje od 1 100 do 2 000 eur pre majstrov na stavbách. Približne 60 percent pracovníkov tvoria Rómovia,“ uviedol minister.



Návštevnosť hradov vzrástla desaťnásobne


Odhady ukazujú, že návštevnosť rekonštruovaných hradov sa zvýšila približne desaťnásobne. Na mnohých z nich sa konajú kultúrne a spoločenské podujatia, čo podľa Tomáša prispieva k ich opätovnému oživeniu. Rezort preto požiadal Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR o podporu aktivít zameraných na rozvoj turizmu na týchto miestach.



Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak ocenil spoluprácu medzi rezortmi, samosprávami a dobrovoľníkmi. Zároveň uviedol, že do pripravovanej výzvy Fondu na podporu cestovného ruchu zapracovali návrhy na zlepšenie infraštruktúry hradov a zámkov.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Mestám a obciam, ktoré na to nemajú dostatok financií, vieme poskytnúť až 500-tisíc eur na každý objekt. Prostriedky môžu použiť na opravu chodníkov, inštaláciu lavičiek, toaliet, osvetlenia, turistického značenia, turniketov a ďalších potrebných prvkov,“ priblížil. Dodal, že vláde predložia návrh, aby sa na projekte podieľali aj ďalšie ministerstvá.



Podľa splnomocnenca vlády pre rómske komunity Alexandra Daška priniesol projekt prácu desiatkam Rómov. „Je pozitívne, že sa aktívne zapájajú do obnovy pamiatok a zároveň podporujú cestovný ruch. Tým dokazujú, že dokážu pracovať a prispievať k rozvoju spoločnosti,“ uviedol Daško.




Zdroj: SITA.sk - Projekt Ľudia a hrady priniesol prácu 450 nezamestnaným a oživil historické pamiatky – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

