Projekt Práca namiesto dávok je diskriminačný, tvrdí SaS, strana ponúka vlastné systémové riešenie

Nie je to len o aktivácii

Nízka kvalifikácia

Efektívnejšia pomoc

5.3.2025 (SITA.sk) - Opozičná strana SaS vyjadrila zásadný nesúhlas s projektom ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erika Tomáša s názvom Práca namiesto dávok, ktorý je súčasťou novely zákona o službách zamestnanosti. Podľa SaS tento návrh môže mať diskriminačné účinky voči viacerým zraniteľným skupinám obyvateľstva, najmä voči samoživiteľkám a ľuďom z oblastí s nízkou dostupnosťou pracovných príležitostí.Novela, ktorá prešla schválením vlády a čaká na rozhodnutie parlamentu, má byť účinná od jesene tohto roku. Cieľom navrhovaného projektu je zníženie dávok v hmotnej núdzi pre tých, ktorí odmietnu ponúknutú prácu.„Cieľom programu Práca namiesto dávok však nemá byť len aktivácia nezamestnaných, ale predovšetkým zabezpečenie základnej sociálnej siete pre tých, ktorí ju skutočne potrebujú. Podmieňovanie dávok prijatím akejkoľvek práce je preto nesprávne,“ upozornila poslankyňa NR SR za SaS Martina Bajo Holečková Podľa SaS môže takéto podmieňovanie ešte viac zhoršiť životnú situáciu najzraniteľnejších. Samoživiteľky či ľudia v regiónoch s nedostupnými pracovnými príležitosťami sa podľa strany ocitnú v ešte väčšej neistote.„Samoživiteľke s tromi deťmi v obci bez materskej školy nepomôže ponuka práce vo vzdialenom okresnom meste. Ak jej vezmeme aj posledné prostriedky na prežitie, oberieme ju aj jej deti o dôstojný život a akúkoľvek budúcnosť,“ zdôraznila Bajo Holečková.Strana upozorňuje, že projekt nereflektuje skutočné problémy trhu práce. Hlavným problémom, ktorý návrh nerieši, je podľa nich nízka kvalifikácia mnohých uchádzačov o zamestnanie.„Len malá časť voľných pracovných miest je vhodná pre ľudí na hranici hmotnej núdze. Týmto opatrením sa im ešte viac sťaží cesta k zamestnaniu a mnohí upadnú do extrémnej chudoby. Namiesto riešenia môže mať tento projekt úplne opačný, negatívny efekt,“ varuje poslankyňa.V tejto súvislosti sa strana zameriava na problém nezamestnanosti adresne a lokálne. Podľa SaS by samosprávy mali dostať viac kompetencií a nástrojov na riešenie nezamestnanosti v regiónoch, kde je tento problém najvážnejší.Strana tiež kritizuje vyjadrenia ministra Tomáša, ktorý projekt označil za nástroj, ktorý donúti Rómov pracovať. „Predstava, že to vyrieši rómsku nezamestnanosť, je len lacné PR," uviedol odborník na rómsku problematiku a tímlíder pre sociálnu starostlivosť a rodinu SaS, Vladimír Ledecký Zároveň upozornil, že tento projekt sa najviac dotkne ľudí na západnom Slovensku, kde je viac pracovných miest než dostupných zamestnancov. "Vo výsledku prídu o pomoc v núdzi napríklad takí, ktorí majú ambíciu na lepšiu prácu, ale Úrad práce im narýchlo vnúti inú,“ dodal Ledecký.Strana SaS prichádza s vlastným systémovým riešením, ktoré zahŕňa rozdelenie životného minima na dve kategórie: existenčnú a sociálnu. Tento návrh by mal podľa SaS zabezpečiť efektívnejšiu pomoc tým, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, a to spôsobom, ktorý je spravodlivý a adresný.