|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 21.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. augusta 2025
V Košiciach sa zrazilo auto s električkou, na mieste zasahujú hasiči aj záchranári – FOTO
Tagy: Auto Električka Nehoda
Hasiči v Košiciach zasahujú pri zrážke osobného auta a električky. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného ...
Zdieľať
21.8.2025 (SITA.sk) - Hasiči v Košiciach zasahujú pri zrážke osobného auta a električky. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, nehoda sa stala na Štúrovej ulici, pri odbočení na Zborovskú ulicu.
„Na mieste udalosti zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému. Podľa prvotných informácií sa na mieste nachádza jedna zranená osoba," uviedli hasiči. Na vodičov apelovali, aby v danom úseku zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek.
Zdroj: SITA.sk - V Košiciach sa zrazilo auto s električkou, na mieste zasahujú hasiči aj záchranári – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
„Na mieste udalosti zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému. Podľa prvotných informácií sa na mieste nachádza jedna zranená osoba," uviedli hasiči. Na vodičov apelovali, aby v danom úseku zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek.
Zdroj: SITA.sk - V Košiciach sa zrazilo auto s električkou, na mieste zasahujú hasiči aj záchranári – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Auto Električka Nehoda
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Projekt Vystrihaj sa Slovensko štartuje 9. ročník – Kvalitná parochňa môže stáť stovky eur, pacientkam s rakovinou vracia stratené sebavedomie
Projekt Vystrihaj sa Slovensko štartuje 9. ročník – Kvalitná parochňa môže stáť stovky eur, pacientkam s rakovinou vracia stratené sebavedomie
<< predchádzajúci článok
Ukrajinci otestovali strelu s plochou dráhou letu s dosahom 3-tisíc kilometrov
Ukrajinci otestovali strelu s plochou dráhou letu s dosahom 3-tisíc kilometrov