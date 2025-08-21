Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

21. augusta 2025

V Košiciach sa zrazilo auto s električkou, na mieste zasahujú hasiči aj záchranári – FOTO


Hasiči v Košiciach zasahujú pri zrážke osobného auta a električky. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného ...



elektricka kosice 676x449 21.8.2025 (SITA.sk) - Hasiči v Košiciach zasahujú pri zrážke osobného auta a električky. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, nehoda sa stala na Štúrovej ulici, pri odbočení na Zborovskú ulicu.


„Na mieste udalosti zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému. Podľa prvotných informácií sa na mieste nachádza jedna zranená osoba," uviedli hasiči. Na vodičov apelovali, aby v danom úseku zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek.


Zdroj: SITA.sk - V Košiciach sa zrazilo auto s električkou, na mieste zasahujú hasiči aj záchranári – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

