Veľká noc na bicykli: takmer 60 % slovenských rodičov športuje s deťmi na dvoch kolesách


tehelko 137 676x451 24.3.2026 (SITA.sk) - Čoraz častejšie však znamenajú aj čas na pohyb. Príjemné jarné počasie a voľné dni lákajú rodiny tráviť viac času vonku – na prechádzkach, turistike či bicykli.


Práve bicyklovanie je podľa prieskumu, ktorý realizovalo oc tehelko*, najčastejšou športovou aktivitou, ktorú rodičia robia spolu so svojimi deťmi. Až 59,6 % rodičov uvádza, že s deťmi jazdia na bicykli. Cyklistika patrí medzi športy, ktoré sú dostupné takmer pre každého – nevyžadujú špeciálne podmienky, umožňujú tráviť čas v prírode a zároveň prirodzene prepájajú generácie.

Rodiny športujú spolu pravidelne


Spoločný pohyb pritom nie je len príležitostnou aktivitou. Podľa prieskumu takmer polovica rodičov športuje s deťmi minimálne raz týždenne. Konkrétne 30 % rodín športuje jeden až trikrát do týždňa, ďalších 10,8 % štyrikrát až šesťkrát týždenne a 6,2 % rodičov uvádza, že so svojimi deťmi športujú každý deň. Naopak, iba 17,8 % respondentov priznalo, že s deťmi nešportuje vôbec.

Výsledky tak naznačujú, že pohyb sa postupne stáva prirodzenou súčasťou rodinného trávenia voľného času. Spoločné športovanie zároveň pomáha budovať zdravé návyky u detí a posilňuje rodinné vzťahy. Pre mnohé rodiny je šport aj príležitosťou, ako tráviť čas spolu aktívne a mimo digitálnych technológií.

Jar štartuje cyklistickú sezónu


Práve jar býva obdobím, keď ľudia začínajú premýšľať nad novým športovým vybavením alebo servisom toho existujúceho. S príchodom teplejších dní sa cyklistické chodníky aj mestské trasy opäť zapĺňajú rodinami, rekreačnými cyklistami aj športovcami.

Bicykel je pritom typ produktu, pri ktorom zákazníci často vyhľadávajú odborné poradenstvo a možnosť vyskúšať si ho naživo. Dôležitá je správna veľkosť rámu, nastavenie komponentov či výber vhodného modelu podľa spôsobu jazdy.

"V tomto období evidujeme výrazný nárast záujmu o bicykle aj cyklistické doplnky. Zákazníci často prichádzajú ako rodiny – rodičia riešia bicykle pre seba aj pre deti alebo pripravujú tie existujúce na novú sezónu," hovorí Patrik Kedžuch z predajne Najšport v oc tehelko.

Podľa odborníkov je začiatok sezóny ideálny aj na servis bicykla – kontrolu bŕzd, reťaze, prehadzovačiek či nastavenia jednotlivých komponentov. Pravidelná údržba totiž predlžuje životnosť bicykla a zároveň zvyšuje bezpečnosť jazdy.

Športové vybavenie aj servis na jednom mieste


Rastúci záujem o aktívny životný štýl reflektuje aj oc tehelko, ktoré sa dlhodobo profiluje ako športovo orientované obchodné centrum. Návštevníci tu nájdu nielen širokú ponuku športového vybavenia, ale aj odborné poradenstvo či servisné služby.

"Vidíme, že rodiny chcú tráviť viac času aktívne a bicykel je jednou z najdostupnejších aktivít, ktorá dokáže spojiť rodičov aj deti. Aj preto sa snažíme návštevníkom ponúknuť kompletné zázemie pre šport – od nákupu vybavenia až po servis," hovorí Natália Hercegová, projektová manažérka oc tehelko.

V centre sa nachádza predajňa Najšport s kompletným sortimentom športového vybavenia, ako aj Trek Flagship Store, jedna z najväčších predajní bicyklov tejto značky na Slovensku. Súčasťou ponuky je aj odborné poradenstvo a profesionálny servis pre cyklistov všetkých úrovní – od rekreačných jazdcov až po náročnejších športovcov.

Aktuálne otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov budú zverejnené na webovej stránke www.tehelko.sk."

*Prieskum realizovaný v spolupráci s prieskumnou agentúrou MNFORCE na reprezentatívnej vzorke 500 respondentov, v o februári 2026

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Veľká noc na bicykli: takmer 60 % slovenských rodičov športuje s deťmi na dvoch kolesách © SITA Všetky práva vyhradené.

