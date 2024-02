NATO nemôže byť vojenskou alianciou a la carte, reagoval šéf európskej diplomacie na Trumpove vyjadrenia

Vojenská aliancia a la carte

Podkopávanie bezpečnosti

12.2.2024 (SITA.sk) - Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) si nemôže dovoliť byť alianciou závislou od rozmarov amerického prezidenta. Ako referuje web news.sky.com, v pondelok to povedal šéf európskej diplomacie Josep Borrell Narážal tým na skutočnosť, že americký exprezident Donald Trump navrhol, aby Spojené štáty nechránili spojencov NATO, ktorí neinvestujú dosť peňazí na svoju obranu pred potenciálnou ruskou inváziou.„NATO nemôže byť vojenskou alianciou a la carte... V závislosti od humoru prezidenta USA,“ povedal Borrell.Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v nedeľu varoval, že uchádzač o post prezidenta USA Trump ohrozil bezpečnosť amerických vojakov a spojencov, keď na mítingu povedal, že Rusko môže robiť „čokoľvek, čo do pekla chce,“ tým členom aliancie, ktorí neplnia plány v oblasti výdavkov na obranu.„Akýkoľvek náznak, že spojenci sa nebudú navzájom brániť, podkopáva celú našu bezpečnosť, vrátane bezpečnosti USA, a vystavuje amerických a európskych vojakov zvýšenému riziku,“ povedal Stoltenberg. Šéf aliancie dodal, že očakáva, že „bez ohľadu na to, kto vyhrá prezidentské voľby, USA zostanú silným a odhodlaným spojencom NATO“.