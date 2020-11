Staré Mesto Bratislava eviduje na 17. novembra šesť nahlásených zhromaždení

Na Deň boja za slobodu a demokraciu 17. novembra evidovalo bratislavské Staré Mesto viacero zhromaždení. Tri z nich nahlásili fyzické osoby, dve hnutie OĽANO spolu s NOVA, Kresťanskou úniou a Zmenou zdola a jedno Občianska konzervatívna strana. Potvrdil to hovorca mestskej časti Matej Števove. Ako však doplnil, mnohí z ohlasovateľov aktuálne informovali mestskú časť, že ohlásenia verejných zhromaždení stiahnu.





OĽANO plánovalo zhromaždenie na Námestí SNP a Hviezdoslavovom námestí. „Politické strany si rezervujú námestia každoročne, sme si však, samozrejme, plne vedomí súčasnej nepriaznivej pandemickej situácie a veľmi dôsledne zvažujeme spôsob dôstojnej pripomienky Nežnej revolúcie – plne v súlade s platnými nariadeniami pre zhromažďovanie sa," povedal pre TASR Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO. Na Námestí Nežnej revolúcie ohlásila zhromaždenie Občianska konzervatívna strana.Občania nahlásili zhromaždenie na Hlavnom námestí, Hodžovom námestí a Námestí slobody. Pri poslednom menovanom však podľa zdroja TASR ide o iné zhromaždenie, ako ohlásili hooligans na sociálnej sieti.Opozičný Smer-SD aj mimoparlamentná SNS v utorok vyzvali ľudí, aby sa 17. novembra zúčastnili na občianskych protivládnych protestoch.„Považujem to za absolútne nezodpovedné," komentoval výzvu expremiéra Roberta Fica (Smer-SD) minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Keď bývalí premiéri burcujú, aby ľudia nedodržiavali zákon, tak to podľa neho znamená, že sa veľmi boja. Na adresu opozičnej strany povedal, že silou-mocou chce vládu odstaviť, aby ochránila samu seba.Naď informoval, že na vláde diskutovali s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽANO) o prípadnej pomoci Vojenskej polície. „Keď príde požiadavka zo strany Policajného zboru, my ako rezort obrany určite v záujme zachovania verejného poriadku poskytneme naše spôsobilosti, ktoré máme," potvrdil.Mikulec apeloval na ľudí, aby sa nezúčastňovali na nezákonných zhromaždeniach. Upozornil, že im hrozia sankcie. Poukázal tiež na aktuálnu epidemiologickú situáciu. "Vyzývam, aby ľudia mali rozum a nezhoršovali situáciu ešte nejakými nezákonnými zhromaždeniami," poznamenal. Dodal, že polícia a okresné úrady už riešia aj zhromaždenie zo 17. októbra a voči účastníkom budú vyvodené dôsledky.