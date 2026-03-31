Utorok 31.3.2026
Meniny má Benjamín
Samsung predstavil modely Galaxy A57 5G a Galaxy A37 5G za dostupnú cenu
Vďaka tejto výbave získavajú používatelia väčšiu istotu pri každodennom používaní svojho telefónu. Samsung predstavil Galaxy A57 5G a A37 5G, ktoré prinášajú moderné ...
31.3.2026 (SITA.sk) - Vďaka tejto výbave získavajú používatelia väčšiu istotu pri každodennom používaní svojho telefónu.
Samsung predstavil Galaxy A57 5G a A37 5G, ktoré prinášajú moderné funkcie vrátane umelej inteligencie širšiemu okruhu používateľov. Novinky ponúkajú lepší výkon, kvalitnejšie fotoaparáty, displeje aj vyššiu odolnosť a bezpečnosť, pričom podpora aktualizácií až na šesť rokov zabezpečuje ich dlhodobé používanie. Na čele série je model Galaxy A57 5G, ktorý sa vyznačuje štíhlejším, prepracovanejším dizajnom a zdokonalenými funkciami s podporou AI. Je to doteraz najvýkonnejšie zariadenie série Galaxy A.
"Nová séria Galaxy A je výsledkom nášho pokračujúceho úsilia o demokratizáciu umelej inteligencie, čo znamená, že sa snažíme sprístupniť tieto najnovšie inovácie čo najväčšiemu počtu ľudí," uviedol TM Roh, generálny riaditeľ, prezident a vedúci divízie Device eXperience (DX) spoločnosti Samsung Electronics. "Vďaka doplneniu štandardných funkcií o vylepšenú platformu Awesome Intelligence zabezpečia telefóny Galaxy A57 5G a Galaxy A37 5G používateľom po celom svete spoľahlivé každodenné služby a zároveň podporia rýchlejšie osvojovanie si umelej inteligencie."
Rozšírená platforma Awesome Intelligence pre každodenné potreby
Modely Galaxy A57 5G a A37 5G prinášajú AI funkcie v rozhraní One UI 8.5, ktoré uľahčujú každodenné používanie aj prácu s obsahom.
Novinkou v aplikácii Záznamník je funkcia Prepis hovorov[1], ktorá uľahčuje prácu s dôležitými informáciami zo stretnutí, prednášok či rozhovorov. Umožňuje rýchly prepis nahrávok hovorov alebo hlasových správ do textu a ponúka aj možnosť ich následného prekladu.
Awesome Intelligence posúva úpravu fotografií na vyššiu úroveň a robí ju ešte jednoduchšou než doteraz. Funkcia Guma na objekty prináša prirodzenejšie výsledky pri odstraňovaní nežiaducich prvkov, ako sú osoby v pozadí či rušivé predmety. Funkcia Najlepšia tvár v Galaxy A57 5G pracuje s viacerými zábermi zo série, vďaka čomu je jednoduchšie vytvoriť ideálnu skupinovú fotografiu, na ktorej všetci vyzerajú čo najlepšie.
Galaxy A57 5G navyše ponúka aj funkciu Automatický strih, ktorá ešte viac zjednodušuje editáciu videa.
Funkcia Circle to Search with Google teraz umožňuje rozpoznávať viac objektov v rámci jednej vybranej oblasti, takže používatelia môžu naraz preskúmať viac prvkov na obrázku – napríklad oblečenie aj módne doplnky. Telefóny ponúkajú aj AI asistentov vrátane Bixby[2], a Gemini, ktorí pomáhajú s ovládaním zariadenia aj komplexnejšími úlohami v aplikáciách.
Úžasný fotoaparát pre vytváranie jasnejších fotografií a natáčanie videí vo dne aj v noci
Fotoaparát zostáva jednou z hlavných predností nových modelov. Galaxy A57 5G a A37 5G ponúkajú jasné a detailné zábery v rôznych svetelných podmienkach vďaka hlavnému 50 Mpx snímaču. Pri slabom osvetlení pomáha funkcia Nightography, ktorá umožňuje zachytiť kvalitné fotografie a videá aj pri veľmi slabom osvetlení. AI sa stará o rozpoznanie scény a optimalizáciu záberov, vďaka čomu sú portréty prirodzenejšie a farby vyváženejšie. Nechýba ani ultraširokouhlý objektív na skupinové fotky či krajinu a 5 Mpx makro objektív na jemné detaily zblízka.
To najlepšie z dizajnu aj výkonu
Galaxy A57 5G prináša vyšší výkon vďaka vylepšenému procesoru, ktorý zvláda plynulé sledovanie videí, prácu aj multitasking. Zároveň ponúka tenší dizajn s moderným vzhľadom a pohodlným držaním v ruke.
Batéria s kapacitou 5 000 mAh vydrží až dva dni používania a technológia Super Fast Charging ju doplní na 60 % približne za 30 minút. Oba modely majú jasný Super AMOLED displej, ktorý je dobre čitateľný aj na priamom slnku, a odolnosť IP68 voči vode a prachu, takže zvládnu aj náročnejšie podmienky.
Dlhodobá podpora a zabezpečenie
Samsung pri modeloch Galaxy A57 5G a A37 5G ponúka dlhodobú podporu až šiestich generácií aktualizácií systému a šesť rokov bezpečnostných aktualizácií.
O ochranu dát sa stará aj riešenie Knox Vault, ktoré chráni citlivé dáta pred neoprávneným prístupom. Používatelia majú k dispozícii viacero funkcií na ochranu súkromia vrátane Súkromného albumu, ktorý umožňuje uzamknúť osobné fotografie a videá.
Funkcia Privacy Alerts zároveň upozorňuje na podozrivý prístup k citlivým údajom alebo napríklad na zdieľanie polohy.
Dostupnosť a špeciálna ponuka
Smartfóny Galaxy A57 5G a A37 5G sa v Európe začnú predávať 10. apríla 2026. Model Galaxy A57 5G prichádza vo farebných variantoch šedá, tmavomodrá, svetlomodrá a fialová. Galaxy A37 5G bude k dispozícii v šedej, zelenej, bielej a fialovej farbe.
Zákazníci, ktorí si do 24. apríla 2026 zakúpia model Galaxy A57 5G alebo A37 5G, môžu využiť špeciálnu úvodnú ponuku v podobe 5 % zľavy z odporúčanej maloobchodnej ceny. Ak zároveň do 30. apríla 2026 zaregistrujú v aplikácii Samsung Members (v sekcii Výhody) recenziu na svoj nový smartfón série Galaxy A v rozsahu minimálne 250 znakov, môžu získať ako bonus fitness náramok Galaxy Fit.
Viac informácií o Galaxy A57 5G a Galaxy A37 5G môžete nájsť na www.samsung.sk.
[1] Funkcia Prepis hovorov nie je v súčasnosti dostupná v slovenskom jazyku.
[2] Služba Bixby nie je v súčasnosti dostupná v slovenskom jazyku.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovenská asociácia výskumných agentúr má výhrady k zákonu od SNS, varuje pred zásahmi do slobody aj problémami s právom EÚ
Slovenská asociácia výskumných agentúr má výhrady k zákonu od SNS, varuje pred zásahmi do slobody aj problémami s právom EÚ
<< predchádzajúci článok
Protest Veľká kultúrna mobilizácia v Bratislave má za cieľ zastaviť ministerku Šimkovičovú, pochod obmedzí aj dopravu – FOTO
Protest Veľká kultúrna mobilizácia v Bratislave má za cieľ zastaviť ministerku Šimkovičovú, pochod obmedzí aj dopravu – FOTO