Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 17.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Nataša
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. januára 2026

Tragický nález v Bratislave, v priekope na Lamačskej ceste ležalo telo muža – FOTO


Tagy: hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave nález tela

Na Lamačskej ceste v priekope našli mužské telo bez známok života. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru ...



Zdieľať
17.1.2026 (SITA.sk) - Na Lamačskej ceste v priekope našli mužské telo bez známok života. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Policajti v týchto chvíľach vykonávajú potrebné úkony, totožnosť mŕtveho muža je nateraz neznáma.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Polícia prijala informáciu o náleze tela v sobotu krátko po 9:15. Na miesto ihneď vyslali hliadku, ktorá hodnovernosť oznámenia preverila a potvrdila. „Presné príčiny ako aj okolnosti, za ktorých došlo k úmrtiu muža, budú predmetom vyšetrovania," dodala polícia.


Zdroj: SITA.sk - Tragický nález v Bratislave, v priekope na Lamačskej ceste ležalo telo muža – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave nález tela
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vlaky na Záhorí stoja, železničnú premávku na Záhorí zastavilo auto v koľajisku – FOTO
<< predchádzajúci článok
Protesty a napätie v Iráne eskalujú, Slovensko reaguje evakuáciou diplomatov – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 